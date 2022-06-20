Başkan Bozkurt gençlerle halı saha maçında buluştu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönülü gençlerle halı saha maçında bir araya geldi.

İnönü Oklubalı Mahallesinde bulunan ve İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bakım onarım çalışması tamamlanarak yenilenen halı sahanın açılışı yapıldı. Görkemli bir açılış töreniyle gençlerin hizmetine sunulan Oklubal Mahallesindeki halı sahada İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gençlerle halı saha maçında buluştu. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yenilenen halı sahanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozkurt, ’’Gençlerimize ve ilçemize spor tesisleri kazandırıyoruz. Açılışa özel gençlerimizle halı saha maçında buluştuk. Kazanan yine dostluk oldu. Gençlerimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, spor yaşamlarında başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yenilenerek gençlerin hizmetine sunulan halı saha da tekrar maç yapabilmelerinden mutluluk duyan gençler halı sahadaki yenileme çalışmalarından ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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