(ÖZEL) Bu hastane diğerlerinden farklı “Mutfak Aletleri Hastanesi” adını verdiği dükkânında 37 yıldır farklı eşyaların arızalarını onarıyor Elektronik eşya tamircisi 63 yaşındaki Mehmet Yaman: “‘Sen ancak hastanede şifa bulursun’ derler ve arayıp bulurlar burayı”

Eskişehir’de yaşayan elektronik eşya tamircisi Mehmet Yaman, “Mutfak Aletleri Hastanesi” adını verdiği dükkânında 37 yıldır farklı eşyaların arızalarını onarıyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki elektronik eşya tamircisi Mehmet Yaman, yıllardır elektronik ve mutfak aletlerini tamir ediyor. Yaman’ın “Mutfak Aletleri Hastanesi” adı verilen tamir dükkânı, görenlerin oldukça ilgisini çekiyor. Genellikle eski eşyalardaki arızaları onardığını söyleyen Yaman, servislerin bile yapamadığı sorunları düzelttiğini vurguladı. Kentteki bazı ustaların müşterilerini, ‘Sen ancak hastanede şifa bulursun’ diyerek çözemedikleri sorunlar için ona yönlendirdiğini ifade eden Yaman, mesleğini severek icra ettiğini de sözlerine ekledi.



“Vatandaşlar beni biliyor, arayıp buluyorlar”

Kentte çok yönlü olarak eski eşyaları tamir eden usta sayısının az olduğu belirten Yaman, “1985 yılından beri televizyon, beyaz eşya, tost makinesi, elektronik aletler ve mutfak aletlerini tamir ediyorum. Vatandaşlar beni biliyor, arayıp buluyorlar. Eskişehir’in her yerinden ve çevredeki Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçeleri ve Çifteler gibi ilçelerden müşteriler geliyor. Ben boş durmayı sevmem. Ben burada stres atıyorum. Para kazanmak ikinci planda, vatandaşa hizmet olsun. Mesleğim dışında bazı eşyaları almıyorum. Mesela bilgisayar, tablet ve cep telefonuna hiç girmedim. Eskişehir’de yapılamayan işleri buraya aktarıyorlar. Servisler bile gönderiyor. ‘Dedeye götür’ derler. Civar yerlerden gelen müşteriler, Esnaf Sarayı’nın oralarda arar ustaları. Hemen buraya yönlendirirler, ‘sen dedeye git, hastaneye git’ derler. ‘Sen ancak hastanede şifa bulursun’ derler ve arayıp bulurlar burayı” dedi.

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