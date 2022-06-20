İnönü Belediyesi oryantiring takımından bir Türkiye derecesi daha

Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonasında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Bursa İznik İlçesinde 850 sporcunun katılımlarıyla gerçekleştirilen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonasında İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı K12 Kategorisinde Türkiye İkincilik kupasının sahibi oldu. Takım sporcularından Melis Dinar Türkiye ikincilik kupasını İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a getirerek kupa İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Serhat Hamamcı’ya teslim edildi. Yerel ve ulusal şampiyonalarda başarılarından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Oryantiring takımı sporcuları U14 Türkiye Şampiyonasında Asya Avcı bronz madalyanın sahibi olurken ilk 6’nın başarı belgesi aldığı yarışlarda da Hüseyin Beker ve Meriç Arda Avcı başarı belgelerini almaya hak kazandılar.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türkiye Şampiyonluklarıyla İnönü’yü ve Eskişehir’i gururlandıran İnönü Belediyesi Oryantiring Takımını kutlarken sporcularda katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

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