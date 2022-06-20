Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi, ‘8. Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi öğretmeni Feride Turan, öğrencileri Şevval Arslan ve Şeyma Nur İlhan'la birlikte, 'Uluslararası Hukuk Kongresi'ne kabul edildi.

Okulun Uzman Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, araştırmacı yazar Feride Turan ve öğrencileri; ‘Hukuk mücadelesinde örnek bir dava vekili: Takiyüddin Bey’ başlıklı araştırmalarını, hakem değerlendirmesi sonucu kabul edilmesi üzerine Bahçeşehir Üniversitesi’nde çevrimiçi düzenlenen 8.Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda sundular. Hem şehir tarihi hem de hukuk tarihi açısından yeni bulgular içeren bu araştırma için; tarihî bir gazetenin 237 sayısını tarayarak, ulaştıkları 38 makale ve 83 haber, yazı, ilan olmak üzere toplamda 121 metni içerik analizine tabi tutuldu.

Araştırmanın konusu, bir asır önce Eskişehir'de fukaradan ve kamu yararına davalardan ücret almayan, ‘halkın avukatı’ Dava Vekili Takiyüddin Bey ve hukuk mücadelesi oldu. Amaç ise, Osmanlı Dönemi'nde dava vekilliğinin tanımı içinde mücadeleci yönüyle bir döneme damgasını vurmuş Mehmed Ali Takiyüddin Bey'in topluma yön veren hukuk mücadelesini, gün ışığına çıkararak hukuk tarihine ve avukatlık vizyonuna tamamlayıcı bilgi ve bulgular sunmak olarak belirlendi.

Çevrim içi olarak düzenlenen sempozyuma yapılan sunum: Okul Müdürü İbrahim Çambel'in koordinatörlüğünde, Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Okul Müdürü İbrahim Çambel; Feride Turan’ı, öğrencileri Şevval Arslan ve Şeyma Nur İlhan'ı tebrik etti.

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