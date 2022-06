AK Parti'den "Akla ve mantığa aykırı" açıklaması AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Eskişehir’in İmar Planları kimsenin yap-boz tahtası değil"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Revizyon İmar Planları’nın oy çokluğuyla kabul edilmesinin akla ve mantığa aykırı olduğunu belirterek Eskişehirlileri uyardı.

Şehir imar planlarının yapboz tahtası olmadığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, “AK Parti grubumuzun karşı oyuna rağmen Eskişehir Büyükşehir Meclisi’nde Revizyon İmar Planları oy çokluğuyla kabul edildi. Öncelikle Eskişehirli hemşerilerimi revizyon imar planlarını askı süresinde incelemeleri için uyarmak istiyorum. Mahallenizde bulunan park, yeşil alan, otopark alanınız artık olmayabilir. Sosyal donatı alanlarınız ortadan kalkmış, sosyal ve kültürel tesis alanınız ticarete açılmış olabilir. Evlatlarımızın vakit geçireceği spor ve oyun alanlarınızın yerinde yeller esiyor olabilir. Lütfen meclisten geçen revizyon imar planlarını hemşehrilerimiz incelesinler ve gerekirse yasal itiraz haklarını kullansınlar” dedi.



“Park alanları ticaret alanı yapılamaz”

Eskişehirliler adına bu konunun takipçisi olacaklarını ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ısrarla hukuksuz uygulamalara devam edildiğini söyleyen Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve grubu geçtiğimiz aylarda kamunun tahsisine ayrılmış pek çok yeri imara açtı. Park alanlarını ticaret alanı yaptı. Biz buna karşın hemşehrilerimizin buralardan istifade etme hakkını savunduk. AK Parti grubunun açtığı davalarda bu uygulamaların hukuksuz olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise aynı değişiklikleri revizyon imar planı adı altında getiriyorlar. Hukuksuz da olsa ısrarla yapmaya çabalıyorlar.



“Madem yasaldı neden ticaret alanına döndürmeye çalışıyorsunuz?”

Sosyal ve kültürel tesis alanında otel işletilmesinde beis görmeyenler şimdi o alanı ticaret alanına çeviriyor. Madem yasaldı neden ticaret alanına döndürmeye çalışıyorsunuz? O mahallede yaşayan vatandaşlarımızın hakları, vaktiyle onlar için ayrılmış ticaret alanları ne olacak? Mahkemenin iptal ettiği konuları farklı isim altında aynı şekilde meclise getirmek her şeyden önce mahkeme kararını dolanmaya çalışmaktır.



“Sosyal ve kültürel tesis alanları Eskişehirlilere geri verin!”

Biz belediyemize hiçbir zaman neden park yapıyorsunuz demedik ve demeyiz. Parka yaptıkları beton şatonun betonunu başka şirketler dörtte bir fiyatına satarken neden fahiş fiyata kendi şirketlerine alıyorlar dedik. Yeşil alana akaryakıt alanı yapmaktan, park alanını ticarete açma inadından artık vazgeçilmeli. Güzel şehrimiz Eskişehir, bazılarının her istediğinde kafalarına göre imar planı değiştirecekleri oyun alanı değil. Sosyal ve kültürel tesis alanlarını Eskişehirlilere geri verin! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davalarını takip ettiğimiz gibi hukuka aykırı yaptıkları her işlemde kamu adına takipçisi olacağız.”

