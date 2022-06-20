Devlet Konservatuvarında mezuniyet sevinci

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü lise ve ortaokul öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirilen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katılım gösterdi.

Konuşmasında sanatın önemine değinen Rektör Erdal, “Sevgili öğrenciler önünüzde çok güzel bir yol var. Bu yolu başarıyla emin adımlarla yürüyeceğinizden şüphemiz yok. Göstereceğiniz başarılarla ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına sanat taşıyacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.



“Sizi bir kapıdan uğurluyor bir diğerinden karşılıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün ise, “Bugün öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak her bir öğrencimizi lisans eğitimleri için tekrar aramızda görmeyi de umut ediyoruz. Unutmayın ki okulumuzun kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Sizleri bir kapıdan uğurlarken diğer kapıdan da karşılıyor olacağız. Yolunuz açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam eden törende, kemanda Efe Çankal, viyolada Zeynep Duru Sertoğlu, viyolenselde Gupse Şevval Aydın ve kemanda Defne Emekçi’nin yer aldığı resitalde “Oblivion, Por Une Cabeza ve Nihavend Longa” eserleri seslendirildi.

Törende lise ve ortaokul sınıflarında üstün başarı göstererek birinci olan mezun Başak Karakurt, Ezgi Kapaklıkaya, İpek Buse Memiş, Deniz Şahin, Ayşe Bahar Turunç, Almila Şerbetçi, Bengi Bahar Işkıncı ve Defne Ekmekçi’ye mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Emekli olan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gaytanlı ve Müdür Yardımcısı Recep Çolpankan, San. Öğretim Elemanı. Yusuf Gençay’a plaketleri Rektör Erdal tarafından takdim edildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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