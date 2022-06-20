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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç Avdan’da vatandaşlar ile buluştu

İHA

Başkan Ataç Avdan’da vatandaşlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Avdan mahallesinde düzenlenen bahar şenliği etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç bu çerçevede Avdan Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Avdan Mahallesi'nde düzenlenen bahar şenliği etkinliğine katıldı. Şenlikte Dernek Başkanı İsmail Kaya ve Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ve Eskişehir Kültür Sanat Derneği Başkanı Gazi Durusu’nun yanı sıra STK temsilcileri ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Ataç, vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Bu tür etkinlikler sosyalleşme açısından çok önemli”
Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Avdan mahallesi sakinlerine misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz çok sıcak. Dernek Başkanımız İsmail Kaya ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Hiç ayrılmadan bugünlere kadar geldik. Bu tür etkinlikler sosyalleşme açısından çok önemli. Diliyorum bugün çok güzel geçer. Ayrıca bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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