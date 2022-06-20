Eskişehirliler yaz ayında şemsiyeleri çıkardı Şehir merkezinde yaz yağmuru etkili oldu

Eskişehir’de güneşli geçen günlerin ardından birkaç gündür yağış etkisini gösterirken, yaz yağmuruna hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleri sayesinde ıslanmaktan kurtuldu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu. Güneşli günlerin ardından etkili olan yağış havayı serinletse de yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kaçamazken, bazı vatandaşların ise dışarı çıkarken yanlarına şemsiye alarak önlem aldığı görüldü. Aniden bastıran yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşların ıslanmamak için kaçışmasına neden oldu. Yağmur sonrasında yüzünü gösteren güneş, güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ilerleyen saatlerde yağışın etkisini arttırarak, gök gürültülü sağanak yağışa dönüşmesi bekleniyor. Hava tahmin raporuna göre Salı günü de yağışların devam edeceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde en düşük hava sıcaklığının 14, en yüksek ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

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