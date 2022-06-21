Yurt Dışı Programları Dönem Sonu Sınavları başarı ile tamamlandı

Anadolu Üniversitesinin Yurt Dışı Programları 20212022 Akademik Yılı Dönem Sonu Sınavları başarı ile tamamlandı.
Global Kampüs vizyonu ile 28 ülkeye nitelikli yükseköğretim sunan Anadolu Üniversitesinin yurt dışı programlarında 20212022 akademik yılı dönem sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya Programları için 28 ülkede 48 sınav merkezinde düzenlenen sınavlara 3 bin 117 öğrenci katılım gösterdi. Toplamda 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavlara başta Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları da destek sağladı.
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