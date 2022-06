Yaz veya kış fark etmeksizin güneş ışınları artık her mevsim zararlı Güneş yanığına çözüm eczanelerde aranıyor Aşırı güneşe maruz kalmak soluğu eczanelerde aldırıyor

Mevsim şartlarından dolayı güneş yanıklarına ve polen alerjisine karşı ilaç taleplerinin arttığına dikkat çeken eczacı Özlem Ayrancı, “Yaz veya kış fark etmeksizin güneş ışınları artık her mevsim insanlar için zararlı bir hale geldi” dedi.

Polen alerjisi başta olmak üzere gündemdeki çeşitli alerjen faktörlerin giderek arttığından bahseden eczacı Özlem Ayrancı, sağlık alanındaki 33 yıllık tecrübelerini paylaştı. Eskişehir’in en büyük mahallelerinden olan Emek’te yıllardır eczacılık yapan Ayrancı, insanların özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde polen alerjisinden yana şikayetlerini dile getirdiklerini aktardı. Hastaların; üst solunum yolu enfeksiyonu, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, kulak içi kaşıntıları, bölgesel deri döküntüleri ve gözlerde sulanma gibi semptomlarla gelip ilaç talep ettiklerini ifade eden Ayrancı, “Eğer o an akut bir durum varsa, hasta hekime ulaşamayacak durumdaysa ya da rahatsızlığın acilen giderilmesi gerekiyorsa, preparatları hastalara temin ediyoruz” dedi.



“Yaz aylarında çok fazla güneşe maruz kalmaktan kaynaklı yanık vakaları görülüyor”

“Bizim yetkimiz dahilinde önerebileceğimiz ilaç grupları var ama, biz öncelikle hastanın bir hekimce kontrol edilmesinden yanayız” diyen deneyimli eczacı Özlem Ayrancı, “Yaz veya kış fark etmeksizin güneş ışınları artık her mevsim insanlar için zararlı bir hale geldi. Vatandaşlara her fırsatta ciltlerini bu ışınlardan korumaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz” şeklinde konuşarak, cümlelerini şöyle devam ettirdi:

“Özellikle yaz aylarında bilinçsizce güneşe maruz kalmaktan veya aşırı güneşlenmekten kaynaklı olarak yanık vakaları çok fazla görülüyor. Hastanelerin acil servislerinde ve nöbetçi eczanelerde, bu duruma her yıl şahitlik ediyoruz. Eğer yanıkların dereceleri ileri seviyede ise ve deformasyonlarla birlikte bireylerin de belirtmek istediği farklı şikayetleri mevcutsa, mutlak surette doktorlara yönlendiriyoruz.”

