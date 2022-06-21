Eskişehir’de Türk Sanat Müziği Korosu sezon sonu konseri

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği Korosu ‘sezon sonu konseri’ düzenlendi.

Konserin açılış konuşmasını yapan Anadolu Kültür Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, ‘’Derneğimiz 1993 yılında kurulan bir dernek olup, 30 yıldır güzel Eskişehir’imize ilmi, sanatsal ve kültürel alanda katkılarda bulunmaktadır. Bu kültürel, sanatsal ve ilmi çalışmalarımız, aynı perspektifte devam edecektir’’ dedi.

Türk Sanat Müziği Korosu; Koro Şefliğini Cem Aksu'nun yaptığı konserin ikinci bölümünde, konuk sanatçı Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne aldı. Konserin ilk bölümündeki şarkılar koro tarafından, ikinci bölümünde ise şarkılar Kültür Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal tarafından seslendirildi. Konserde; Eskişehir yöresinin şarkıları ve yurdun çeşitli yörelerinden şarkılar, korodaki sanatçılar tarafından seslendirildi ve sanatseverler söylenen şarkılara hep birlikte eşlik ettiler. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzide eserlerinin icra edildiği konser; sanatseverler ve davetliler tarafından beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı. Gelen seyircilerin ayakta izlediği konserde; konser boyunca alkışlar devam etti.

Konserin sonunda: Dernek başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, konuk sanatçı Çiğdem Gürdal ve Koro Şefi Cem Aksu' ya çiçek ve plaket takdim edildi.

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