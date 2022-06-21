39 okuldaki 2 bin 567 öğrenciye iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri verildi

Tepebaşı Belediyesi, 20212022 eğitim öğretim döneminde kentte öğrenim gören öğrencilere yönelik iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine karşı bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kentte öğrenim gören 39 okuldan 2 bin 567 öğrenciye ulaşılarak iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri gerçekleştirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yönetimi eğitimlerinde, günümüzün en önemli küresel sorunu olan iklim krizine karşı çocukların bilinçlenmesi, edindikleri farkındalık sayesinde de daha iyi bir dünya için harekete geçmelerini sağlamak amaçlanıyor. Gerçekleştirilen eğitimler ile İklim krizine karşı dayanıklılık geliştiren, çözümler üreten, çevreye ve insanlığa fayda sağlayan bireyler yetiştirebilmek, çocukların geleceğe güvenle hazırlanması için okullara destek veriliyor.



2 bin 567 öğrenciye ulaşıldı

Yalnızca Tepebaşı ilçesi değil Eskişehir genelinde faaliyet gösteren okullardan gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilen iklim eğitim programı ile 20212022 eğitim öğretim döneminde 39 okuldan 2 bin 567 öğrenciye ulaşıldı. 712 yaş arası 52 öğrenciye de Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölye eğitimi verildi. Eğitimlerde öğrencilere, çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, nedenleri, etkileri, çözüm önerileri, sera gazları, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgiler verildi ve iklim değişikliği, tasarruf konularına ilişkin eğitici videolar izletildi. Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesinde ise iklim değişikliği ve yapılabilecekler ile ilgili oyunlar oynatıldı. Ayrıca iklim konusunda proje çalışmaları olan okullara da İklim

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.