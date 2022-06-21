Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar

Ihlamurkentspor Kulübü ile 222 Atletik Futbol Kulübü takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi.

Her iki takımın 101112 ile 789 yaş gruplarında yapılan maçlar heyecanlı ve dostluk havasında geçti. 6 ayrı maç şeklinde yapılan müsabakalarda antrenörler minik futbolcuların eksikliklerini görme fırsatı buldu. Her iki kulüp antrenörü de bu tür maçlara aralıklarla devam edeceklerini belirtti.

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