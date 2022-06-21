Taşan kanalizasyon suyu vatandaşı çileden çıkardı Eskişehir’de yağmur sonrası kanalizasyon şebekesi taşınca, çevreye suyla birlikte atıklar ve pis koku yayıldı Yolun kenarındaki rögar kapağından çıkan sular kaldırımı ve yaya geçidini kapladı Belediyeye sitem eden vatandaş Kadir Dönmez: “İki gündür böyle taşıyor burası”

Eskişehir’de şiddetli yağmur sonrasında bir bölgede kanalizasyon şebekesi taşınca, pis koku ve suyla birlikte yayılan atıklar çevredeki vatandaşları mağdur etti.

Akçağlan Mahallesi Cumhuriyet Bulvar ve Vatan Caddesinin kesişimde bulunan rögardan, yoğun yağış sonrası kanalizasyon atıkları taşmaya başladı. Pis sular, kısa sürede caddeye yayılırken etrafı kötü koku sardı. Yolun kenarındaki rögar kapağından çıkan sular kaldırımı ve yaya geçidini kaplayınca vatandaşlar bölgeden geçmekte zorluk yaşadı.



“İki günden beri böyle taşıyor”

Etrafa yayılan pis suyun sağlık açısından oldukça zararlı olduğunu dile getiren vatandaşlar, durumdan şikâyetçi olduklarını söyledi. Olayın yaşandığı bölgeye yakın bir çevrede yaşadığını belirten Kadir Dönmez, kanalizasyonun ilk kez taşmadığını anlattı. Altyapının yetersiz olduğu için her yağmurda bu taşkının yaşandığını söyleyen Dönmez, “Burayı sabahtan gördüm, aşırı yağış ve bakımsızlıktan dolayı taştı, bakım yok. İki günden beri böyle taşıyor. Altyapı olmadığı için böyle. Yukarıya evler yapılınca kanalizasyon taşımıyor bu kadar suyu. Altyapı yetersiz olduğu için bu halde. Bence altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi de Odunpazarı Belediyesi de çalışmıyor” dedi.



“Burası şehrin göbeği sayılır”

Kızı ve torunlarıyla birlikte bebek arabasıyla pis suların kapladığı yaya geçidinden geçmeye çalışan Emine Telkan da, yaşadıklarını anlattı. Kanalizasyondan yayılan suların temiz olmadığını söyleyen Telkan, “Şikâyetçiyiz, böyle olur mu? Hemen gelip müdahale edilmesi gerekiyor. Neden olduğunu bilmiyorum, belediyeye sormak lazım, Onların ilgilenmesi gerekiyor. Burası şehrin göbeği sayılır. Yaya geçidinden geçemedik başka yerden geçtik. Çocuk arabasıyla lağım suyunun içinden geçtik, hijyenik değil. Biz de ayakkabımızla suyun içinden geçtik, bu ayakkabılarla eve gideceğiz” dedi.

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