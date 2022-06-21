Tepebaşı'nda sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı eğitimi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin, sosyal girişimcilere yönelik “Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı” eğitimine katılan gençler, fotoğrafçılığın inceliklerini uzmanından öğrendi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor. Sosyal girişimcilere yönelik düzenlenecek, “Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı” eğitimi de 1835 yaş arası sosyal girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) iş birliğindeki eğitimde katılımcılar, fotoğrafçılık hakkında teknik eğitimin yanı sıra pratik yapma şansı da yakaladı.

EFSAD’dan Mehmet Baycan’ın verdiği eğitime katılan sosyal girişimciler, Tepebaşı Belediyesi ve EFSAD’a teşekkür etti. Eğitim sonunda gençlere katılım belgesi de takdim edildi.

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