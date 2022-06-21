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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATAP’tan girişimci ve start-up’lara yeni fırsatlar

İHA

ATAP’tan girişimci ve start-up’lara yeni fırsatlar

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren startup’lar ile girişimciler için önemli iş birliklerine imza attı.
Startup’lar için dünyanın en geniş ve yaygın bulut platformu olan Amazon Web Services (AWS) ile kullanım ve destek kredilerini içeren Aktivasyon Kredi Paketi sözleşmesi imzalayan ATAP A.Ş., yeni girişimciler için de Halkbank ile Teknokent Destek Paketi iş birliği anlaşması imzaladı. ATAP A.Ş. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (ETGB) faaliyet gösteren startup’lar ile girişimciler için önemli iş birliklerine imza attı. ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Amazon Web Services (AWS) ile yapılan iş birliğini çok değerli bulduklarını, bu iş birliği ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan tüm startup’ların Aktivasyon Kredi Paketinden ücretsiz yararlanacağını ifade ederek, “Amazon Web Services (AWS), dünyanın en geniş ve en yaygın kullanılan bulut platformu ve dünya çapındaki veri merkezlerinden 200'ün üzerinde tam özellikli hizmet sunmakta. En hızlı büyüyen startup'lar, en büyük kuruluşlar ve önde gelen devlet kurumlarının dahil olduğu milyonlarca müşteri; maliyetleri azaltmak, daha çevik olmak ve daha hızlı inovasyon için AWS kullanıyor. Bu çerçevede Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan tüm startup’lar için ATAP A.Ş. olarak Amazon Web Servis iş birliğini hayata geçirdik. Bu iş birliği sayesinde startup’lar tüm AWS ürünlerini içeren 10 bin dolar ve 2 yıl kullanım ile 1500 dolar ve 1 yıl teknik destek kredilerini içeren Aktivasyon Kredi Paketini ücretsiz kullanabilecekler. Ekosisteme yeni giren girişimlere kolaylık sağlaması için yaptığımız bu iş birliğinin, tüm startup’larımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Girişimcilere teknokent destek paketi”
Halkbank ile yapılan Teknokent Destek Paketi detayları hakkında da bilgi veren Başkan Saraç, “Halkbank ve ATAP A.Ş. arasında girişimcilerimiz için değerli bulduğumuz yeni bir iş birliği protokolünü daha gerçekleştirdik. İşbirliğimiz çerçevesinde Halkbank Teknokent Destek Paketi’nden Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ticari faaliyette bulunan girişimcilerimiz yararlanabileceklerdir. Bu işbirliği neticesinde girişimcilerimize; ArGe harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ödemeleri, Teknokent kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasında ihtiyaç duydukları tüm işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere, toplam azami 60 ay olarak aylık eşit taksitli “Teknokent Girişimci Kredisi” sunulmaktadır. Ayrıca girişimcilerimize, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üst limit içinde kalmak koşulu ile asgari 5.000 TL limitli Dost Hesap sunulacak ve ihtiyaçları doğrultusunda üst limit içinde kalmak üzere ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu sunulabilecektir. Girişimcilerimizin finansman ihtiyaçlarına destek olmak için, işlerinin büyümesine ve sürdürülebilmesine de destek olmak amacıyla, ücretsiz olarak finansman dışı destekler de sağlanacaktır” diye konuştu.
Halkbank ile yapılan Teknokent Destek Paketi detayları hakkında da bilgi veren Başkan Saraç, “Halkbank ve ATAP A.Ş. arasında girişimcilerimiz için değerli bulduğumuz yeni bir iş birliği protokolünü daha gerçekleştirdik. İşbirliğimiz çerçevesinde Halkbank Teknokent Destek Paketi’nden Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ticari faaliyette bulunan girişimcilerimiz yararlanabileceklerdir. Bu işbirliği neticesinde girişimcilerimize; ArGe harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ödemeleri, Teknokent kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasında ihtiyaç duydukları tüm işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere, toplam azami 60 ay olarak aylık eşit taksitli “Teknokent Girişimci Kredisi” sunulmaktadır. Ayrıca girişimcilerimize, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üst limit içinde kalmak koşulu ile asgari 5.000 TL limitli Dost Hesap sunulacak ve ihtiyaçları doğrultusunda üst limit içinde kalmak üzere ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu sunulabilecektir. Girişimcilerimizin finansman ihtiyaçlarına destek olmak için, işlerinin büyümesine ve sürdürülebilmesine de destek olmak amacıyla, ücretsiz olarak finansman dışı destekler de sağlanacaktır” diye konuştu.

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