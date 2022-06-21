Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kamyonun çarptığı kamyonetteki sürücü Davut Tekin hayatını kaybederken, Hüri Sevinç ise yaralandı.
Kaza, Seyitgazi ilçesi Numanoluk Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Tarikçi'nin kullandığı 66 ABG 338 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Davut Tekin yönetimindeki 26 AEZ 681 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Tekin´in hayatını kaybettiği belirledi. Kamyonette yaralanan Hüri Sevinç ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Sevinç´in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kamyon sürücüsü Ahmet Tarikçi, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Davut Tekin´in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-06-21 17:19:02
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