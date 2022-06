Eskişehir’in sayılı bobinaj ustalarından 62 yaşındaki Mustafa Torunergil, elektrikli bisiklet kullanımının önemli ölçüde artmasına paralel olarak iş ve el makinelerinden daha fazla bu ulaşım araçlarının bobinaj onarımına talep geldiğini belirtti.

Elektrik ile çalışan motorlarda akımın taşınmasını sağlayan, motor içerisinde manyetik alan oluşturan ve gerilim ortaya çıkaran iletken uçlarının birbirine bağlanmasını sağlayan parça olan bobinaj birçok makinede kullanılıyor. Eskişehir’de 15 yaşından beri bobinaj alanında çalışan Mustafa Torunergil, çırak olarak başladığı meslekte 47’nci yılını geride bıraktı. Motorların içerisinde elektrik iletkenliğini sağlayan telleri saran ve gerekli onarım işlemlerini yapan Torunergil, kentteki sayılı bobinaj ustalarından biri olarak hizmet veriyor. Geçmiş yıllarda genellikle iş makineleri ve el makinelerinin tamiriyle uğraştıklarını aktaran Torunergil, son dönemde elektrikli bisiklet motorlarının tamirine yoğun talep olduğunu belirtti. Elektrikli bisiklet bobinajı için Türkiye’nin her yerinden müşteri geldiğini söyleyen Torunergil, çırak bulmakta güçlük çektiklerini de sözlerine ekledi.



“Elektrikli bisikletlerde taleplere yetişemiyoruz”

Elektrikli bisiklet motorlarının bobinajına yoğun talep olduğunu kaydeden Mustafa Torunergil, “1989 yılında kendi iş yerimi kurdum ve iş hayatıma atıldım. Eskişehir’de sayılı bobinajcılar arasına girdim. Bobinajda elektrik motorlarının, el aletlerinin, iş makinelerinin tamirlerini yapıyoruz. O alanda kâr oranı düştüğü için daha çok elektrikli bisiklet motorlarına yönelmeye başladık. Oğlumla birlikte elektrikli arabalar üzerine çalışıyoruz. Gelecekte elektrikli arabalar konusunda da muvaffak olmayı düşünüyoruz. Şu anda elektrikli bisikletler bobinajı konusunda muvaffakız. Türkiye’nin her yerinden iş geliyor. Taleplere yetişemiyoruz” diye konuştu.



“Bizim meslek de bitiyor, çırak yetişmiyor”

Yeni ekipmanlarla birlikte geçmiş yıllara göre bobinaj işleminin kolaylaştığının altını çizen Mustafa Torunergil, “Geçmişte bu iş biraz daha zordu. Malzeme ve ekipmanlar farklıydı. Şimdi her şey makineleşti. Sarım işlemi oldukça kolaylaştı. 2 kişi 1 beygirlik bir elektrik motorunu birkaç saatte sarabilir. Biz çırak bulma konusunda her sektörde olduğu gibi zorlanıyoruz. Şimdi herkes okul okumak istiyor. Doğru, eğitim çok önemli. Keşke ben de okusaydım ve ondan sonra bu mesleği yapsaydım. Zaman demek ki bunu gösteriyor artık. Bizim meslek de bitiyor, çırak yetişmiyor” dedi.

