15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

DHA

15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de son dönemlerde etkili olan sağanak, nisan ayından bu yana kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürürken, Danişment Mahallesi'nde gece 15 dakikalık dolu, yaklaşık 500 dönüm arazide ekili arpayı yok etti. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tarladaki ürünlerin tamamı zarar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var" dedi.
Türkiye´de Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olarak bilinen Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarda buğday, 1 milyon 50 bin dekara ise arpa ekildi. Çiftçiler, arpa ve buğdayın yanı sıra mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi de yaptı. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir´de son 10 günde metrekareye yaklaşık 194,7 kilogram yağış düştü. Nisandan bu yana kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, verimin artacağını ifade ederek yağışların tarlalarda ekili buğday ve arpa için `can suyu´ olduğunu ifade etti.
15 DAKİKADA BÜYÜK HASAR 
Eskişehir´in Tepebaşı ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'ndeki etkili olan ve 15 dakika süren dolu ise yaklaşık 500 dönümlük arpa tarlalarında büyük hasara yol açtı. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlanan bölgeyi inceleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, sağanak yağışın sevindirdiği çiftçileri dolu yağışının zarara uğrattığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Akşam yağan sağanakla beraber gelen dolu afeti, yaklaşık 500 dönümlük alanı etkiledi. Şu an kıraç bir arazideyiz. Sulama yapılamadığı için zaten verim düşüklüğü olan bir yerdi. Bu durumda bu tarlaya biçerdöver dahi girmez. Bu tarladaki ürünlerin tamamı hasar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var. 20 gündür bölgemize çok güzel yağışlar aldık. Ama bunun yanında böyle afetler de yaşıyoruz. Üreticimize destek olmalıyız."
Tarlası zarar gören çiftçilerden Mithat Ek ise, dolu ile mahsulün tamamen zarar gördüğünü belirterek, "Dolu yağışından dolayı, arazimizdeki arpaların hepsini dolu vurdu. Çoğu yerde yüzde 100 hasarlı yerler var. Bunlara sigorta da yaptırmadık. Devletten bu zararın karşılanmasını bekliyoruz. Yağış tahminen 15 dakika kadar sürdü. Komşular geldiğinde burada 4 parmak kadar dolu varmış. Biz sabah gelip kontrol ettik. Görüldüğü gibi yüzde 100 zararımız var. Sigortamız olmadığı için mahsul gitti" diye konuştu. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-06-22 11:32:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pestisit kullanımı denetim altında
YEREL HABERLER Pestisit kullanımı denetim altında
Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı Bıçakçılarda bayram hareketliği başladı Kurban öncesi bıçaklar 5 liradan bileniyor
YEREL HABERLER Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi ...
Balıkdamı fotoğraf tutkunlarını hayran bırakıyor Balıkdamı manzarası her mevsim güzel
YEREL HABERLER Balıkdamı fotoğraf tutkunlarını hayran ...
Başkan Bozkurt’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’a teşekkür ziyareti
Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis
YEREL HABERLER Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl ...
(ÖZEL) Bu kadınlar sadece para ve ziynet eşyası çalıyor Gökmeydan mahallesindeki eve giren 3 kadın hırsız, yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı Geçen yıl evinden 50 bin liralık ziynet eşyası çalınan Ömer Aksu, izlediği görüntüler karşısında şaşkına döndü "Eşkâlleri benziyor, benim evimden hırsızlık yapanlar da bunlar sanırım" "Gündüz vakti 3 kademeli kilidi ustaca açıp ziynetlerle birlikte çocukların bayram harçlıkları çalan hırsızlar, laptopları almamışlar"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu kadınlar sadece para ve ziynet eşyası ...
Sarar soygunu davasında 1 sanığa 27 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Sarar soygunu davasında 1 sanığa 27 yıl hapis cezası
(ÖZEL) Bobinaj tamirinde elektrikli bisikletler ilk sırada Kullanımı artan elektrikli bisiklet motorlarının bobinaj tamiri yoğun talep görüyor 47 yıllık bobinaj ustası Mustafa Torunergil: "Geçmişte genellikle iş makineleri ve el makinelerinin bobinaj tamiriyle uğraşırken son dönemde elektrikli bisiklet motorlarının tamirine yoğun talep var" “Gelecekte elektrikli arabalar konusunda muvaffak olmayı düşünüyoruz” “Bizim meslek de bitiyor, çırak yetişmiyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bobinaj tamirinde elektrikli bisikletler ilk ...
Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 ...
Eskişehir’de Dünya Mülteci Günü etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de Dünya Mülteci Günü etkinliği ...
Eskişehir’de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir’de kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1 ...
ATAP’tan girişimci ve start-up’lara yeni fırsatlar
YEREL HABERLER ATAP’tan girişimci ve start-up’lara yeni fırsatlar
Tepebaşı'nda sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı eğitimi
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı ...
Antep fıstığı Eskişehir’de yaygınlaşıyor Mihalgazi’de yetiştiricilik denemelerinden başarılı sonuçlar elde edildi
YEREL HABERLER Antep fıstığı Eskişehir’de yaygınlaşıyor Mihalgazi’de ...
Taşan kanalizasyon suyu vatandaşı çileden çıkardı Eskişehir’de yağmur sonrası kanalizasyon şebekesi taşınca, çevreye suyla birlikte atıklar ve pis koku yayıldı Yolun kenarındaki rögar kapağından çıkan sular kaldırımı ve yaya geçidini kapladı Belediyeye sitem eden vatandaş Kadir Dönmez: “İki gündür böyle taşıyor burası”
YEREL HABERLER Taşan kanalizasyon suyu vatandaşı çileden ...
Sivrihisar’da büyük değişim Ekipleri, üst yapı ve restorasyon çalışmaları ile ilçede adeta girilmedik sokak ve cadde bırakmıyorlar
YEREL HABERLER Sivrihisar’da büyük değişim Ekipleri, üst yapı ve ...
Eskişehir’de yılın ilk arpası borsada Yarım ton arpa açık arttırma ile 30 bin liraya satıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de yılın ilk arpası borsada Yarım ton arpa ...
Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar
YEREL HABERLER Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar
Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda
YEREL HABERLER Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile ...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir’e gelişi kutlandı
YEREL HABERLER Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir’e gelişi ...
39 okuldaki 2 bin 567 öğrenciye iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri verildi
YEREL HABERLER 39 okuldaki 2 bin 567 öğrenciye iklim değişikliği ve ...
Bu ev 150 yılı aşkın süredir sadece misafir ağırlamak için bekliyor Misafirler, birbirinin amcaoğlu 4 kişinin ortak mülkü olan dayalı döşeli evde ücretsiz kayıp yollarına devam ediyorlar
YEREL HABERLER Bu ev 150 yılı aşkın süredir sadece misafir ağırlamak ...
Eskişehir’de Türk Sanat Müziği Korosu sezon sonu konseri
YEREL HABERLER Eskişehir’de Türk Sanat Müziği Korosu sezon sonu ...
Kazandıkları dünya üçüncülüğü ile Eskişehir’in gurur kaynağı oldular
YEREL HABERLER Kazandıkları dünya üçüncülüğü ile Eskişehir’in gurur ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.