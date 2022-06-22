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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü eğitmenler gençlere bilgi ve birikimlerini aktarıyor

İHA

Gönüllü eğitmenler gençlere bilgi ve birikimlerini aktarıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere katkı sunmaya devam ederken yeni dönem için gönüllü eğitmenler arıyor. Gönüllü eğitmenler, gençlere bilgi ve birikimlerini aktarıyor.
Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlerin örgün eğitim dışında iletişim, takım çalışması, sorumluluk, zaman yönetimi gibi okul dışı yeterlilikler geliştirmesine en çok olanak sağlayan faktör gönüllü çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Bu noktada Gençlik Merkezleri tarafından sürdürülen ücretsiz kişisel gelişim kursları da gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni dönemde de Gençlik Merkezleri ile birlikte çalışıp eğitimlere destek verecek gönüllü eğitmenler aranıyor.

“Bildiklerimi paylaşırken bilmediklerimi öğreniyorum”
Gençlere stratejik düşünme teknikleri ve verimlilik eğitimi vermek üzere gönüllü olan Şengül Çubuk, “Yeni emekli oldum. Felsefe Bölümü mezunuyum. 23 yıllık kurumsal bir hayatım var. Kurumsal hayatı bitirdikten sonra emeklilikle beraber Eskişehir’e geldik. Geçmişin getirdiği inanılmaz bir bilgi birikimi var, inanılmaz bir eğitim sürecinden geçiyoruz. İkinci bir okul gibi. Bunları da paylaşabileceğim bir ortam var mı, diye düşünürken Gençlik Merkezi’nin ilanını gördüm. Neden olmasın diye düşündüm ve verimlilikle ilgili bir eğitim yaptık. Hayat aslında tamamen bir öğrencilik, eğitim. Ölene kadar öğreniyorsunuz. Karşılıklı etkileşim oluyor. Bilmediklerimi genç arkadaşlardan çok şey öğrendim ben. Bildiklerimi paylaşırken bilmediklerimi öğreniyorum aslında. Günümüz çok kötü bir dönem. Çocuklar simite para ayıramıyorken eğitime nasıl ayırabilir diye düşünmüyor değilim. Belediye böyle bir imkan sunmuş bence güzel bir çalışma” diye konuştu.

“Gönüllü eğitmenliğini seviyorum”
Yazarlık eğitmeni Hayri Saraç ise “9 yıldır edebiyat ile uğraşıyorum, 5 kitap çıkarttım. Ücretsiz edebiyat mecmuaları da çıkartıyorum, 4 yıldır Tepebaşı Belediyesi’nde gönüllü yazarlık eğitmenliği yapıyorum. Tepebaşı Belediyesi gönüllülük projesi büyük bir avantaj. Bir şeyler öğretirken yazmak, biraz zorlu bir süreç, biraz insanı yoran bir süreç. 9 yılda edindiğim bilgileri insanlar ile paylaşmak beni mutlu eden bir durum. Bu kadar bilgiyi mezara mı götüreceğiz? Bir şeyler paylaşmak insanı her zaman mutlu ediyor. Ben bu dünyayı kurtarabilecek güçte bir insan değilim ama bu yerden göçerken bir kişinin hayatında olumlu bir iz bırakabilirsem ne mutlu bana. O yüzden burada gönüllü eğitmenlik yapmak beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bir sınıfta 20 öğrenci oluyor. O 20 öğrenci de bana pek çok şey öğretiyor. Hem kendimi geliştiriyorum hem de insanlara yardımcı oluyorum. Bu yüzden hem gönüllülüğü seviyorum hem de gönüllü eğitmenliğini seviyorum” dedi.
Deneyim paylaşımı ve akran eğitimi modeli ile sürdürülen çalışmalarda eğitmenler, kendilerini yeterli bulduğu konularda atölye çalışmaları ve/veya eğitimler düzenleyebiliyor. Gönüllü eğitmen olmak isteyenler, online başvuru için duyuru afişinde ve Gençlik Merkezleri’nin “esktgm” adlı sosyal medya hesaplarından başvuru formuna ulaşabiliyor.

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