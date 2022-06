Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk adalet sistemine nitelikli mezunlar kazandırıyor

Türkiye’de bulunan toplam 86 hukuk fakültesi içerisinde özel bir konumu bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine sunduğu eğitim olanaklarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30 yıla yaklaşan geçmişi ile Türkiye’nin köklü fakültelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Fakültenin gelişmesinde ve eğitim kalitesini her geçen gün arttırmasında emeği geçen öğretim üyelerinin başında ise Dekan Prof. Dr. Recai Dönmez, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gökhan Güneysu ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Derya Ormanoğlu yer alıyor.

Lisans düzeyinde tek program olarak gerçekleştirilen hukuk eğitiminin mezunları hukuk fakültesi diplomasına sahip oluyor. Bununla birlikte Kamu Hukuku ve Özel Hukuk şeklinde iki alt bölüme ayrılan hukukta, bu ayrım etkisini lisansüstü düzeyde gösteriyor. Ancak lisans düzeyinde ayrı bölümler halinde bir eğitim bulunmuyor.



Önemli bir tecrübe ve kültür birikimine sahip

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Türkiye’nin köklü hukuk fakülteleri arasında yer alması, önemli bir tecrübe ve kültür birikimini de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda oturmuş, yani istikrara kavuşmuş bir fakültede öğrenim görüyor olmanın öğrenciler için faydaları da bulunuyor. Anabilim dallarının hemen hepsinde alanlarında yetkin öğretim üyelerinin olması ve yıllar içerisinde kadro yapılanmasını büyük oranda tamamlamış bulunması da fakültenin öne çıkan özelliklerinden birini oluşturuyor. Öğretim üyelerinin her biri kendi alanında yenilikçi yayınlar yapan üretken akademisyenlerden oluşuyor. Kendi anabilim dallarında ilk akla gelen akademisyenler arasında yer alan birçok öğretim üyesi yazdıkları makaleler, sundukları bildiriler ve ortaya koydukları monografilerle ülke hukukunun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunuyor.



Eğitimde fırsat eşitliği ile tüm imkânlar öğrenciler için seferber ediliyor

En fazla öğrenci değişimi yapan hukuk fakültelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilerimiz değişim programları ile İtalya, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz gibi birçok Avrupa ülkesinde öğrenim görme ve staj yapma imkânı buluyorlar. Ayrıca yapılan bilimsel etkinliklerin önemli bir kısmında da uygulayıcılar Hukuk Fakültesine davet ediliyor. Böylelikle öğrencilerimizin uygulamayla iç içe bir öğrenim görmelerine imkân sağlanıyor. Bunun yanında Üniversitemizin Heinonline, Beck Online, Swisslex, Jurix, Lexpera gibi birçok ulusal ve uluslararası veri tabanına aboneliği de bulunuyor. Öğrencilerimiz bu veri tabanlarını kullanmak suretiyle dünyanın her yerindeki mahkeme içtihatlarına, yerli ve yabancı literatüre kolaylıkla ulaşabiliyor.

Hukuk Fakültesinin bir tane 300 kişilik, 150’şer kişilik iki amfisi bulunuyor. Bunun yanında fakültenin ayrıca 120 ve 50’şer kişi kapasiteli üç dersliğinde de öğrenciler öğrenim görüyor. Şubeli öğretim yapılan Fakültede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mesai saatleri içerisinde sürekli hizmet veren bir bilgisayar laboratuvarı da bulunuyor. Ayrıca duruşma salonu ortamını göstermek bakımından son derece işlevsel olan ve daha çok muhakeme derslerinde kullanılan bir duruşma salonu da öğrencilerin eğitimi için hazırlanan mekânlar arasında yer alıyor. Kampüsümüzün merkezinde bulunan Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz gerek şehre gerekse de üniversitemizin diğer birimlerine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.



Öğrenciler hukuk sisteminin her alanında iş bulabiliyor

Hukuk Fakültesi öğrencileri öncelikle yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabilecekleri; adli hâkimlik, savcılık, avukatlık, arabuluculuk ve noterlik gibi meslekleri yapabiliyorlar. Bunun yanında idari yargı hâkimliği, uzlaştırmacılık ve arabuluculuk gibi alanlar da büyük ölçüde hukuk fakültesi mezunlarının yürüttüğü meslekler arasında yer alıyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının yapabildikleri kaymakamlık, müfettişlik, gelir uzmanlığı ve mali müşavirlik hukuk fakültesi mezunlarına da açık olan meslekler arasında bulunuyor. Avukatlık mesleğini icra eden mezunlarımız, serbest avukat olarak çalışabildikleri gibi birçok kamu kurumunda, kurum avukatı olarak da mesleklerini yapabiliyorlar. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler de iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan mesleklerini başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Öğrencilerin birçok farazi, yani kurgusal dava yarışmalarında birincilikler alıp dereceye giriyorlar. En son 2022 yılı içerisinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve 150 civarında takımın başvuruda bulunduğu farazi dava yarışmasında, Hukuk Fakültesini temsil eden takımımız çok az farkla yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yine çoğunluğu öğrencilerimizden oluşan Eskişehir Barosu Stajyer Avukatlar takımı Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği yarışmada, finalde Ankara Barosunu yenerek 2022 yılı İç Anadolu Bölge Şampiyonu oldu ve Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

