Miniklerin karne heyecanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tepebaşı Belediyesi CananŞükran Şeker ve Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, sona eren 20212022 eğitimöğretim yılını kutladı.

Mezun olan minikler, birbirinden renkli elbiseleri ile gösteriler yaparak, mezuniyet töreninde neşe saçtı. Törene, veliler ve merkez yetkilileri de katıldı. Programlarda çocukların gruplar halinde gerçekleştirdiği gösteriler, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, mezuniyet belgelerini ve karnelerini alkışlar eşliğinde aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.