Mihalıççık’ta kiraz üreticisine eğitim

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi çerçevesinde Mihalıççık ilçesinde 2018 yılında Akdeniz Meyve Sineği Ari Alan Çalışması başlatıldı.

Ankara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile koordineli yürütülen proje neticesinde, Uluslararası ISPM26 (Meyve Sineklerine yönelik zararlıdan ari alanların tesis edilmesi) standardına göre Mihalıççık İlçesi Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan olarak tesis edildi. Toplantı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun, projeyi yürüten İl/İlçe Müdürlüğü teknik personeli ile 35 üreticinin katılımlarıyla düzenlendi.

Bölge koordinatör kurumu olan Ankara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü proje yürütücülerinden Ziraat Mühendisi Erdoğan Ayan tarafından, üreticilere eğitim verildi.

“Akdeniz Meyve Sineği Ari Alan Projesi” hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Ziraat Mühendisi Ayan Mihalıççık ilçesinde ariliğin devam ettirilmesinin önemi, kirazda ekonomik zarara sebep olan hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

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