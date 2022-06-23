Sıcaklıklara karşı ilginç çözüm Şemsiye şeklindeki şapkaları gören bir daha bakıyor

Eskişehir’de güneşten korunmak için satılan renkli ‘şemsiye şapkalar’, ilginç şekliyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Sıcakların etkili olduğu yaz aylarında, güneş ışınlarına karşı önlem almak isteyen vatandaşlara, şemsiye şeklindeki şapkalar alternatif oluyor. İlginç şekliyle görenin bir kez daha baktığı şapkalar, gökkuşağına benzer görüntüsüyle çarşıya renk katıyor.

Seyyar satıcılık yapan Mustafa Kumru, talepin şu ana kadar çok iyi olduğunu dile getirdi. Fiyatının 30 lira olduğunu belirten Kumru, “Vatandaşın güneşten korunmasına yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir yandan da para kazanıyoruz. Fiyatı 30 lira. İlgi, talep şu ana kadar çok iyi” diye konuştu.

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