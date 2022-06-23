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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OEDAŞ kadın mühendis oranını yüzde 23’e yükseltti

İHA

OEDAŞ kadın mühendis oranını yüzde 23’e yükseltti

OEDAŞ’ın 2019 yılında başlattığı “Enerjimiz Eşit” projesinde kadın çalışan sayısın arttırarak yüzde 23’e yükselti.
Türkiye’de kadın istihdamının düşük olduğu sektörlerden biri de enerji. Sektörde yüzde 12 civarında olan kadın çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefleyen Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2019 yılında başlattığı “Enerjimiz Eşit” projesi ile bu yolda önemli adımlar katetti. 2018 yılsonunda şirkette çalışan kadın mühendis oranı yüzde 14 civarındayken, projenin başlamasıyla birlikte bu oran her geçen dönem artarak, günümüz itibarıyla yüzde 23’e yükseldi.
“Cinsiyet eşitliğini yakalayıp sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz”
OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Faaliyet gösterdiğimiz sektör, erkek çalışan sayısının fazla olması ve özellikle sahadaki çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle toplumda ‘erkek işi’ olarak algılanabiliyor. Biz OEDAŞ olarak mesleklerin, cinsiyetlere göre ayrılmadığına inanıyor, hayatın her alanında olduğu gibi enerji sektöründe de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz. Bu yaklaşımla 2019 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Enerjimiz Eşit’ projesiyle birlikte şirketimizin tüm kademelerinde olduğu gibi kadın mühendis sayımızı da artırmayı başardık. Ancak önümüzde uzun bir yol olduğunun da farkındayız. Hedefimiz kadınerkek çalışan sayısında eşitliği sağlayarak, bunu sürdürülebilir kılmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir dönüşümün yaşanması gerektiğine inandığımız sektörümüzde bu yönde attığımız adımlarla ülkemizin enerjisine de enerji katacağız” dedi.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’s) imzacısı olduklarını hatırlatan Celepci, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşinci maddesi olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temelinde çeşitli proje ve etkinlikleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Tüm kadın mühendislerin 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü’nü kutlayan Celepci, başta Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman olmak üzere Türkiye’ye değer katan ve artık hayatta olmayan kadın mühendisleri saygıyla andıklarını söyledi.
“OEDAŞ’ta çalışıyor olmak benim için gurur verici”
Konuyla ilgili konuşan Çevre mühendisi Emel Nur Demirci, “Ne besinlerin cinsiyeti vardır ne de renklerin. Mesleklerin neden olsun? Kadın mühendisler olarak günden güne çoğalmaya devam ettiğimiz gibi birçok alanda başarılarımızla daha görünür hale geliyoruz. Cinsiyet ayrımı olmaksızın bünyesinde birçok mühendis barındıran ve fırsat eşitliği sunan OEDAŞ’ta çalışıyor olmak benim için gurur verici” ifadelerini kullandı.
Bir başka çalışan olan Elektrik Elektronik Mühendisi Havvanur Savaş ise, “Kadınların pek çok ayrımcılıkla mücadele etmesi gereken bir dönemde yaşıyoruz. Diğer pek çok sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de erkek mühendislerin daha başarılı olacağı önyargısı var. Bu dar kalıplı bakış açısını yıkmak için kadın mühendisler olarak bu sektörde hep başarılı olacağız” diyerek görüş bildirdi.
Havvanur Savaş gibi Elektrik Elektronik Mühendisi Sinem Sezgin Atatürk’ten alıntı yaprak, “Departmanımızdaki kadın çalışan sayısıyla duyduğum gururu Atatürk’ün, “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözüyle vurgulamak isterim. Yakın gelecekte kadın ya da erkek isterse değil ‘insan isterse her şey mümkün olabilir’ bilincine ulaşmamız temennisiyle” dedi.
Bir başka Elektrik Elektronik Mühendisi Fatma Sevim kadınların her alanda etkenliğini arttırması gerektiğini belirterek şöyle konuştu;
“Bence sadece mühendisliğin değil hiçbir mesleğin cinsiyeti yoktur. Kendisini kanıtlayan, bu gibi düşünceleri yıkan kadınların her alanda var olduğunu görmek ve bunun desteklenmesi bundan sonrası için beni daha çok umutlandırıyor.”
Elektrik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Yeşim Gürer ise kurumdaki takım ruhuna değinerek, “OEDAŞ’ta Proje Mühendisi olarak kimi zaman bir masa başında proje çiziminde ve kontrolünde kimi zaman da sahada kendimi proje keşif çalışması yaparken buluyorum. Birlik beraberlik ve takım ruhu içerisinde, kadın erkek eşitliğini destekleyen, cinsiyet ayrımı yapmadan fırsat eşitliği sağlayan bir ortamda mühendis olarak çalışmaktan mutluyum” dedi.
Elektrik Elektronik Mühendisi Raziye Tutus cinsiyet eşitliğinin faydalarına değinerek, “Günümüzde iş dünyasında başarı tanımı tekrar ele alınıyor. Erkeklerin koyduğu kurallarla bugünlere gelen iş dünyası artık toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde başarıya koşuyor. İster çalışan ister patron olun, gücünü toplumu oluşturan kadın ve erkeklerden alan, fırsat eşitliğine dayalı bir iş ortamı için bir şeyler yapılabilir, yeni bir bakış açısı getirilebilir düşüncesindeyim” ifadelerine yer verdi.
Elektrik elektronik mühendisi olan Nurefşan Oturak OEDAŞ bünyesindeki olumlu farklılıktan söz etti;
“Sektörümüz ülkemizde erkek egemen olarak bilinen sektörlerden biri, belki de birincisidir. OEDAŞ bünyesinde bu algının olmadığını ve kadın erkek eşitliğinin olduğunu gördüm. Bu sayede ortaya çıkan farklı fikirler takım çalışması içerisinde zenginlik yaratıyor ve hedefe daha kısa sürede ulaşabilmemizde önemli rol üstleniyor.”
Bir başka Elektrik Elektronik Mühendisi Zümerya Kımkak kalıplaşmış düşünceleri kırmakta karaklı olduğunu konusunda konuştu. Zümerya Kımkak, “Saha çalışmalarında aktif rol alan bir kadın mühendis olarak zaman zaman insanların kalıplaşmış düşüncelerini kırmakta zorlansam da işin sonunda, kadınların toplumdaki alışılmış rollerinin dışında ve her alanda var olabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

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