Eskişehirli şehidin defin töreni tarihi değişti

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Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un defin töreni tarihi yarın (24 Haziran) olarak değişti.

Diyarbakar’ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka18 Operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arduç’un cenazesi memleketi Eskişehir’e ulaşmıştı. Şehidin Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak’taki evinde defin hazırlığı yapılırken, bazı ailevi sebeplerden dolayı bugün yapılacağı belirtilen defin töreninin yarına ertelendiği öğrenildi. Şehidin, yarın (24 Haziran) Reşadiye Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

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