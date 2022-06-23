Eskişehir'e şehit ateş düştü

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç´un (29), acı haberi Eskişehir´de yaşayan ailesine verildi. 8 ay önce evlenen Arduç´un evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ile Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen yaralandı. Arduç, sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde, Turgut İçen ise Dağkapı Devlet Hastanesi´ndeki tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Arduç´un acı haberi memleketi Eskişehir´in Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi´ndeki ailesine verildi. Şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde ağabeyi Ayhan Arduç, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası polis emeklisi İbrahim Arduç'un 2015 yılında vefat ettiği öğrenildi. 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç´un 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahının kıyıldığı, düğünlerinin ise geçen ay olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2022-06-23 11:43:10
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