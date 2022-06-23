Eskişehir´e şehit ateş düştü (2)

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YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Diyarbakır´ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç´un cenazesi, yarın Eskişehir Reşadiye Camii´nde kılınacak Cuma namazının ardından Havacılık Şehitliği´nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-23 12:43:50



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