Başkan Ataç’tan şehit evine taziye ziyareti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit düşen Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Başkan Ataç, Diyarbakar’ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka18 Operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit düşen Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un evini ziyaret etti.

Başkan Ataç, Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunan şehit evini ziyaretinde, şehidimizin ağabeyi Ayhan Arduç’a taziyelerini iletti. Hain terör örgütünü lanetleyen Başkan Ataç, Türk Milleti’nin birlik ve bütünlüğünün asla zedelenemeyeceğini kaydetti.

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