Eskişehir´e şehit ateş düştü (3)

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CENAZESİ ESKİŞEHİR´E GETİRİLDİ

Diyarbakır´ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç´un Türk bayrağına sarılı cenazesi, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı´ndaki törenin ardından uçakla memleketi Eskişehir´e getirildi. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı´nda şehit Arduç´un cenazesini Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Önder, vali yardımcıları ile şehidin annesi Melihat, ağabeyi Ayhan Arduç ile yakınları karşıladı. Ayhan Arduç, şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Arduç´un cenazesi daha sonra Eskişehir Hava Hastanesi morguna götürülürken, yarın Havacılık Şehitliği´nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-23 16:54:54



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