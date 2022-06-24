Engelli Şahin, 1 günlüğüne polis oldu



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli Şahin Çatıcıoğlu (26), 1 günlüğüne kıyafet giyip polis oldu. Ekiplerle birlikte devriye atıp, telsizle konuşan Çatıcıoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde oturan Zeliha Çatıcıoğlu, Sakarya Polis Noktası'na giderek zihinsel ve bedensel engelli oğlu Şahin'in polisleri çok sevdiğini, 1 günlüğüne vakit geçirmesini istediğini söyledi. Anne Çatıcıoğlu'nun talebinin ardından Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, evinden aldıkları Şahin'e polis kıyafeti giydirip Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi, Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği´ni gezdirdi. Polis ekipleriyle birlikte devriyeye çıkarak telsizle konuşan Şahin'e kalkan, kask ve copun hangi amaçlarla, nasıl kullanıldığı anlatıldı. Bir günlüğüne de olsa polis olarak hayalini gerçekleştiren Şahin Çatıcıoğlu çok mutlu olduğunu söyledi. Zeliha Çatıcıoğlu da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Oğlum polisleri çok seviyor. Hayali de polis olmaktı. Bir günlüğüne oğluma bu duyguyu yaşayan emniyetimize çok teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-06-24 11:01:14



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