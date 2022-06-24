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Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek Gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekibin verilen görev alanında yangına müdahalesi devam ediyor

İHA

Eskişehir DAK ekibinden Marmaris yangınına destek Gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekibin verilen görev alanında yangına müdahalesi devam ediyor

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) gönüllülerinden oluşan ekibin Marmaris’te devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları desteği sürüyor.
Eskişehir DAK gönüllüleri, 22 Haziran Çarşamba günü aldıkları çağrı üzerine hazırlıklarını yapıp 10 kişilik bir ekiple saat 01.00 saatinde Marmaris’e doğru yola çıktı. Perşembe günü sabah erken saatlerde bölgeye ulaşan ekip, ilk gün bölgede oluşturulan koordinasyon merkezine giderek kendisine verilen görevler doğrultusunda hareket ederek sahada yangınla mücadelede üstüne düşen görevleri yaptı. İlk gün havanın kararması ile birlikte güvenli alana geçerek dinlenmeye çekilen DAK ekibi, bölgedeki ikinci gününde de Koordinasyon Merkezinin kendisine verdiği görevler doğrultusunda hareket etmeye başladı.
Sahada tüm ekiplerin bir uyum ve koordinasyon içinde çalıştığı dile getiren DAK Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, “Yangında amacımız ve dileğimiz bu yangının en kısa sürede sönmesine elimizden geldiğince katkı sağlamak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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