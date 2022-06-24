Pırtlatan Bal’da sahne tamamen işitme engelli oyunculardaydı “Pırtlatan Bal” adlı tiyatro oyununu Eskişehirli sanatseverler ayakta alkışladı

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim ve Araştırma Vakfı ile Eskişehir Tiyatro Akademisi (İÇEV) bünyesinde gerçekleştirilen “Pırlantadan Bal” adlı tiyatro oyununa, Eskişehirli sanatseverler başta olmak üzere velilerin de yoğun bir katılım gösterdiği bir etkinlik haline geldi.

İÇEV ve Eskişehir Tiyatro Akademi bünyesinde organize edilen çocuk tiyatrosu ekibi, “Pırtlatan Bal” adlı tiyatro oyunu ile Eskişehirli sanatseverlerin ilgisini çekti. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sahnelenen bu oyunun sahnesinde ise tamamen işitme engelli çocuklardan olması sanatseverler açısından ayrı bir öneme sahipti. Velilerin yoğun katılımı ile birlikte alkışlar eşliğinde sonlanan Pırtlatan Bal adlı tiyatral gösterinin oyuncu eğitmenliğini Enis Zeytinler üstlenirken, duyma kaybı yüksek olan işitme engelli bireyler için de işaret dili tercümanlığını görevini ise Nebahat Tunç ve Buse Gencer paylaştı.

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