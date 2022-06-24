Avrupa iklim paketinden beyaz eşya sektörü için önemli kararlar çıktı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Üreticilerimiz bu duruma yönelik bir an önce hazırlıklara başlamalı ve hızlı adım atmalı”

Avrupa Parlamentosu Sosyal İklim Fonu gerçekleştirdiği toplantıda Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile ilgili teklifleri kabul ettiği yeni düzenlemede önemli kararlara imza atılırken, Eskişehir’in ihracatı da bu durumdan etkilenecek.

Organik kimyasalların, plastiklerin ve polimerlerin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması içine dahil edilmesinin Eskişehir’de güçlü olan beyaz eşya sektörüne ciddi etki yapacağına değinen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Türkiye’nin plastik ve mamullerinde 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık yüzde 30’u direkt AB bölgesine odu. Bu da SKDM kapsamına alınacak plastik ve mamulleri ürünleri ihracatçı firmalarımızın rekabetçiliğinin düşmesine, sınırda ödeyecekleri karbon vergisinin artmasına ve dolayısıyla karlılıklarının azalmasına sebep olacak. Üreticilerimiz bu duruma yönelik bir an önce hazırlıklara başlamalı ve hızlı adım atmalı” dedi.



“Üretimin yüzde 70’i ihracat”

Eskişehir’de buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası ve gazlı ocak ürün grubunda yüksek üretim kapasitesine sahip yerli ve yabancı firmalar bulunduğunu hatırlatan Kesikbaş, “Ülkemizin en büyük beyaz eşya üreticisi firmaları şehrimizde yer almakta. Şehrimizde üretilen buzdolabının yaklaşık yüzde 70’i ihraç ediliyor. Büyük ölçekli beyaz eşya fabrikalarının Eskişehir’de oluşu, beyaz eşya yan sanayi firmalarının da yoğun bir şekilde Eskişehir’de yer almasını sağlamıştır. Eskişehir’de beyaz eşya yan sanayisi olarak faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık 120 ve bu firmalar plastik enjeksiyon, kalıp, kimya, kaplama, metal şekillendirme gibi alanlarda ana sanayi firmalarına ürün tedarik etmekte” diye konuştu.



“Birçok değişiklik yolda”

Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile ilgili tekliflerin kabul edilmesiyle bir dizi başlığın öne çıktığını açıklayan ESO Yönetim Kurulu Üyesi ve ESO Sürdürebilir Yeşil Sanayi Birimi Yöneticisi Ömer Benli, “AB yeşil sanayi hedefine doğru önemli bir adım attı ve bu konuda bir paketi onayladı. Yeni düzenlemelerden öne çıkan başlıklara baktığımızda binalar ve karayolu taşımacılığı için ETS2 olarak adlandırılan yeni bir sistemin kurulacağını görüyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen yüzde 61 emisyon azaltım hedefi ise yüzde 63'e yükseltildi. 2024 yılından itibaren Avrupa içi tüm deniz ulaştırması ETS'nin kapsamına dahil edilecek. Avrupa dışı deniz ulaşımının ise yüzde 50'si ETS tarafından kapsanacak. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması organik kimyasallar, plastikler, hidrojen, amonyak ve dolaylı emisyonları kapsayacak şekilde genişletilecek ve bu durumda Kapsam2'ye giren elektrik tüketimi de hesaplamalara dahil edilecek” ifadelerini kullandı.



“İhracat hacmi korunmalı”

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Cemil Dalkılıç ise “Organik kimyasallar, plastikler, hidrojen ve amonyağın da SKDM kapsamına dahil edilecek olması, plastik eşyalar ve mamullerinde yüksek ihracat rakamına sahip olan Türkiye ve Eskişehir için önem arz etmekte. İhracatımızda AB pazarının korunabilmesi açısından konunun AB’ye ihracat yapan firmalarımız tarafından yakinen takip edilmesi ve bu firmaların belirlenen politikalara güçlü bir şekilde hazırlanmaları elzem” dedi.

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