Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için öğleden sonra sağanak yağış tahmininde bulunurken, yağış esnasında yaşanacak olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Bilecik il geneli ile Bursa'nın orta ve doğu kesimleri, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi riskler bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.