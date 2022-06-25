Çöp konteyneri kenarları adeta bit pazarı Mahalleli oluşan görüntü kirliliğinden rahatsız

Üniversitelilerin ev telaşı hem Eskişehir'in bazı ara sokaklarını adeta bit pazarına çevirdi, hem de oluşan bu görüntü kirliğinden dolayı mahalle sakinlerini kızdırmaya yetti.

Eskişehir sokaklarında yorgan, yastık ve çamaşır askısı gibi ev eşyaları; mahalle sakinlerinin ısrarla şikâyet ettiği bir hale geldi. Bahar dönemini ve mezuniyet törenini geride bırakan üniversite öğrencilerinin ev telaşı ise zaman zaman böyle manzaraların oluşmasına sebebiyet veriyor. Özellikle üniversitelilerin yoğun olduğu bölgedeki çöp konteyneri kenarlarında biriken bu bakımsız araç gereçler, ya yabancı uyruklu karton toplayıcılarına ürün ya da çöp arabaları gelene kadar mahalle ahalinin şikayetlerine dilekçe oluyor.

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