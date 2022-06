KKTC’de “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konuşuldu Rektör Erdal: “Dijitalleşme uluslararasılaşmayı da beraberinde getirdi” Rektör Yardımcısı Kaya: “Açıköğretim Sisteminin eğitim ağının her geçen yıl daha da genişlemesi bizleri gururlandırıyor”

Açık ve uzaktan öğrenmede dünyanın en önde gelen kurumları arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 40. kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” paneli düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi KKTC Lefkoşa Kampüsü’nde gerçekleştirilen panele Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları ile öğretim üyeleri yer aldı.



Rektör Erdal: “Dijitalleşme uluslararasılaşmayı da beraberinde getirdi”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Anadolu Üniversitesinin KKTC Kampüsünde sizlerle bir arada olmak bizler için mutluluk verici” diyerek başladığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Dijitalleşme özellikle eğitim sektöründe artan ve her geçen gün gelişen bir alan iken pandemiyle beraber bu süreç biraz daha hızlandı. Dolayısıyla dijitalleşme ile birlikte sınırlar, mekânlar ve zamanlar ortadan kalkmaya başladı. Bu durum beraberinde uluslararasılaşmayı da beraberinde getirdi. Bugün de değerli panelistlerimiz aslında birbirine çok yakın olan bu konu başlıklarını bizlere detaylarıyla açıklayacaklar. Panelistlerimize başarılar diliyor değerli rektörlerimiz başta olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”



Rektör Yardımcısı Kaya: “Açıköğretim Sisteminin eğitim ağının her geçen yıl daha da genişlemesi bizleri gururlandırıyor”

Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Sistemi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya ise, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümünde kuruldu. Üniversitemiz geçen 40 yılda Eskişehir’den başlayıp tüm dünyada hem Türk hem de uluslararası öğrencilerimize açık ve uzaktan eğitim sunmakta. Bu çerçevede Açıköğretim Sistemi eğitim ağının her geçen yıl daha da genişlemesi bizleri gururlandırıyor. Bugün de Yükseköğretim özelinde uluslararası ve dijitalleşme konusunun ele alınması bizleri yakından ilgilendiriyor. Şimdiden tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Başkanlığını Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erkan Dinç’in üstlendiği panelde “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konusu derinlemesine ve tüm boyutlarıyla ele alındı. Panelde konuşmacı olarak ise; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fezile Özdamlı yer aldı.

