Rektör Erdal'dan KKTC’de önemli ziyaretler

Anadolu Üniversitesi, 20212022 öğretim yılı mezuniyet töreni sebebi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, KKTC ve Anadolu Üniversitesi arasındaki iş birliklerini geliştirmek için bir dizi ziyarette bulundu.

Rektör Erdal, ilk görüşmesini KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi rektör yardımcılarının da eşlik ettiği ziyaret, Başbakan Üstel’in Cumhuriyet Meclisi’ndeki makamında gerçekleşti. Bugün KKTC’nin önemli bir yükseköğretim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğine değinen Başbakan Üstel, bu anlamda Kıbrıs’ta birçok ilki Anadolu Üniversitesinin başlattığını da sözlerine ekledi. Anadolu Üniversitesine 1982 yılından günümüze KKTC’de Kıbrıs Türk halkına sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetleri ve çağdaş eğitim teknolojileri ile sağladı imkanlar dolayısıyla teşekkür eden Başbakan Üstel, Rektör Erdal’a çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Erdal’ın KKTC’deki programı, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler ziyaretleriyle devam etti.



Bakan Çavuşoğlu: “Anadolu Üniversitesi yükseköğretimde global bir marka”

Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitimde dünyanın öncü kurumları arasında olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Üniversitesinin Kıbrıs Türk halkına 40 yıldır yükseköğretim alanında çok önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, KKTC ve Anadolu Üniversitesi arasında kurulan iş birliğinin artarak devam etmesi için Millî Eğitim Bakanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de gereken tüm destekleri vereceklerini de sözlerine ekledi.



İçişleri Bakanı Öztürkler: “Anadolu Üniversitesine KKTC’deki çalışmalarında başarılar diliyorum”

Rektör Erdal’a nazik ziyaretlerini için teşekkür eden Bakan Öztürk ise Anadolu Üniversitesinin Kıbrıs’ta nitelikli insan gücünün gelişimine sağladığı katkılar dolayısıyla Anadolu Üniversitesine teşekkür ederek KKTC’deki yeni dönem çalışmaları için başarılar diledi.



Rektör Erdal: “Kıbrıs Türk halkına sunduğumuz hizmetleri geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz”

Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Erdal; Bu yıl Açıköğretim Sisteminin 40. Yılının kutlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Açıköğretim Sistemi 1982 yılında Türkiye ile Kıbrıs’ta açık ve uzaktan eğitim hizmetleri sunmaya başladı. 40 yıldır Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da Türk halkına yükseköğretim hizmetleri sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda hem bir teşekkür hem de iş birliği alanlarımızı genişleterek sürdürebilmek için Başkanımız Sayın Ünal Üstel’i ziyaret ettik. Kendisi ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Üniversitemize Kıbrıs’taki ev sahipliği, sağlamış olduğu destekler ve misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sonrasında görüşmelerimize Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Sayın Dr. Ziya Öztürkler’i ziyaret ederek devam ettik. Sayın Çavuşoğlu ile var olan iş birliklerini geliştirmek ve yeni iş birlikleri oluşturmak konusunda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öztürkler de bizi ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgiler aldı. Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Öztürkler’e misafirperverlikleri ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi olarak Kıbrıs Türk halkına sunduğumuz hizmetleri geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

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