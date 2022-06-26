Belediyenin koyduğu cihazın köpekleri engellediği iddiası Hayvansever Rahmi Yaş: “Köpekler çil yavrusu gibi dağılıyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin koyduğu cihazın köpekleri engellediği iddiası Hayvansever Rahmi Yaş: “Köpekler çil yavrusu gibi dağılıyorlar”

İHA

Belediyenin koyduğu cihazın köpekleri engellediği iddiası Hayvansever Rahmi Yaş: “Köpekler çil yavrusu gibi dağılıyorlar”

Eskişehir'de iddiaya göre Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentpark girişinde ağaçların arasına konulan cihaz köpeklerin parka girişini engelliyor.
Yaklaşık 257 dönümlük araziye kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark, Türkiye genelinde bilinen ve beğeni toplayan ender parklardan olma özelliği taşıyor. Otobüs terminaline yakınlığı nedeniyle birçok ziyaretçiyi ağırlayan parkın kapısına koyulan cihaz ise, iddiaya göre yaydığı frekanslarla köpeklerin parka girmesini engelliyor. Bazı köpekler bu durumdan etkilenmeyip parka girse de köpeklerin büyük bölümünün parkın kapısından geri döndüğü öne sürülüyor. Bir hayvanseverin hassasiyeti sonucu fark edilen sistem, iddiaya göre uzun süre maruz kalındığında insanları da rahatsız edebiliyor. Şehrin gözde yerlerinden olan parkın kapısına yerleştirilen sistem vatandaşlardan tepki topluyor.
Uzun süredir otobüs terminalinde çalışan Rahmi Yaş, 15 yıldır Kentpark civarı dahil olmak üzere otobüs terminali ve evinin çevresindeki sokak hayvanlarına bakıyor. Rahmi Yaş, geçtiğimiz günlerde Kentpark'tan geçip köpeklerle işe giderken bir anda hayvanların huzursuzlandığını ve kaçıştıklarını fark ettiğini belirtti. Yaş, bu durumun nedeninin araştırdığında ağaçların arasına yerleştirilen cihaz olduğunu bulduğunu söyledi.

“Köpeklerin ne parka ne de insanlara zararı var”
Rahmi Yaş, bu uygulamanın Türkiye’de tanınan bir parka yakışmadığını belirtti. Bir an önce bu uygulamaya son verilmesini isteyen Yaş, “Ne yazık ki Eskişehir’in en güzel parklarından biri olan Kentpark girişinde direğe asılı olarak köpekleri rahatsız edici frekans, sinyal yayan bir alet gördüm. Güvenlik görevi yapan arkadaşlara defalarca söyledim ama bir netice alamadım. Sayın belediye başkanımıza buradan sesleniyorum; ‘Lütfen o direğe asılı olan frekans aletini kaldırsınlar.’ Ben otogardan eve giderken 67 köpek bana eşlik ediyor. Buraya geldiğimizde köpekler çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Ben ilk önce anlam veremedim ama sonra bir baktım ki direkte sinyal verici olduğunu öğrendim, ki bunun da yasal olmadığını biliyorum. Lütfen kaldırsınlar. Köpeklerin ne parka ne de insanlara zararı var. Devamlı benimle birlikteler. Kentpark açıldığından beri ısırma, kovalama benzeri bir olay olmadı. Hayvanseverler olarak böyle bir şeyi istemiyoruz. Belki de Türkiye’de tek burası var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk atçılığı bilimsel çalışmalar ışığında parıldıyor Öğr. Gör. Yiğit Tepeoğlu: “Atçılarımız artık daha bilinçli hareket ediyor”
YEREL HABERLER Türk atçılığı bilimsel çalışmalar ışığında parıldıyor Öğr. ...
Doğa tutkunları 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Doğa tutkunları 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı
Sahte güneş gözlüklerini orijinalinden ayırt etmek çok zor Uzman Optikçi Ediz Elma: "Bizler çok rahat şekilde bir gözlüğün sahte olduğunu anlayabiliyorduk ama artık anlayamadığımız ürünler de çıkmaya başladı"
YEREL HABERLER Sahte güneş gözlüklerini orijinalinden ayırt etmek ...
İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti
YEREL HABERLER İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti
Gökyüzü tutkunları, Eskişehir´de buluştu
YEREL HABERLER Gökyüzü tutkunları, Eskişehir´de buluştu
Başkan Çalışkan’dan saha çalışmalarında Işıklar Mahallesi Komisyon Toplantısı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan; "Dezenformasyon ve yalanın bu kadar hat safhada olduğu bu dönemde teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor"
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan’dan saha çalışmalarında Işıklar ...
Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı
Rektör Erdal'dan KKTC’de önemli ziyaretler
YEREL HABERLER Rektör Erdal'dan KKTC’de önemli ziyaretler
Hamamyolu caddesinde fare krizi
YEREL HABERLER Hamamyolu caddesinde fare krizi
Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş çaplı denetim Aranması bulunan 13 kişi yakalandı, yoklama kaçağı 6 kişi tespit edildi Denetimlerinde bin 318 araç kontrol edilirken, 60 sürücüye toplam 51 bin 59 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş ...
KKTC’de “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konuşuldu Rektör Erdal: “Dijitalleşme uluslararasılaşmayı da beraberinde getirdi” Rektör Yardımcısı Kaya: “Açıköğretim Sisteminin eğitim ağının her geçen yıl daha da genişlemesi bizleri gururlandırıyor”
YEREL HABERLER KKTC’de “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve ...
“Kurban eti için market poşetleri uygun değil” uyarısı Esnaf, et taşırken market poşeti yerine gıda hijyenine daha uygun olan kurban poşeti kullanmalarını tavsiye ediyor
YEREL HABERLER “Kurban eti için market poşetleri uygun değil” ...
Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik kameralarına yansıdı Dükkân sahibinin çeşmeye temizlemek için götürdüğü, kuruması için oraya bıraktığı 5 bin liralık bindallı ile kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik ...
Çöp konteyneri kenarları adeta bit pazarı Mahalleli oluşan görüntü kirliliğinden rahatsız
YEREL HABERLER Çöp konteyneri kenarları adeta bit pazarı Mahalleli ...
Başkan Bozkurt Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığının ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Ülkü Ocakları Eskişehir İl ...
Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı
Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Sezon Sonu Konser Programı
YEREL HABERLER Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği ...
(ÖZEL) Geleceğin mühendisleri model uçaklarla kendilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Geleceğin mühendisleri model uçaklarla ...
Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu
ÜYEP’ten 'Müzede Drama' dersi
YEREL HABERLER ÜYEP’ten 'Müzede Drama' dersi
Anadolu Üniversitesi’nde "Sıfır Atık Eğitimi" düzenlendi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde "Sıfır Atık Eğitimi" ...
Sürdürülebilir otelcilik eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Sürdürülebilir otelcilik eğitimleri sürüyor
Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan anne: Hakkımı sana helal ettim /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan anne: Hakkımı ...
Yağışlı hava Eskişehir’i tekrar etkisi altına alacak Hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor, meteorolojiden yağış uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Yağışlı hava Eskişehir’i tekrar etkisi altına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.