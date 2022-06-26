Belediyenin koyduğu cihazın köpekleri engellediği iddiası Hayvansever Rahmi Yaş: “Köpekler çil yavrusu gibi dağılıyorlar”

Eskişehir'de iddiaya göre Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentpark girişinde ağaçların arasına konulan cihaz köpeklerin parka girişini engelliyor.

Yaklaşık 257 dönümlük araziye kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark, Türkiye genelinde bilinen ve beğeni toplayan ender parklardan olma özelliği taşıyor. Otobüs terminaline yakınlığı nedeniyle birçok ziyaretçiyi ağırlayan parkın kapısına koyulan cihaz ise, iddiaya göre yaydığı frekanslarla köpeklerin parka girmesini engelliyor. Bazı köpekler bu durumdan etkilenmeyip parka girse de köpeklerin büyük bölümünün parkın kapısından geri döndüğü öne sürülüyor. Bir hayvanseverin hassasiyeti sonucu fark edilen sistem, iddiaya göre uzun süre maruz kalındığında insanları da rahatsız edebiliyor. Şehrin gözde yerlerinden olan parkın kapısına yerleştirilen sistem vatandaşlardan tepki topluyor.

Uzun süredir otobüs terminalinde çalışan Rahmi Yaş, 15 yıldır Kentpark civarı dahil olmak üzere otobüs terminali ve evinin çevresindeki sokak hayvanlarına bakıyor. Rahmi Yaş, geçtiğimiz günlerde Kentpark'tan geçip köpeklerle işe giderken bir anda hayvanların huzursuzlandığını ve kaçıştıklarını fark ettiğini belirtti. Yaş, bu durumun nedeninin araştırdığında ağaçların arasına yerleştirilen cihaz olduğunu bulduğunu söyledi.



“Köpeklerin ne parka ne de insanlara zararı var”

Rahmi Yaş, bu uygulamanın Türkiye’de tanınan bir parka yakışmadığını belirtti. Bir an önce bu uygulamaya son verilmesini isteyen Yaş, “Ne yazık ki Eskişehir’in en güzel parklarından biri olan Kentpark girişinde direğe asılı olarak köpekleri rahatsız edici frekans, sinyal yayan bir alet gördüm. Güvenlik görevi yapan arkadaşlara defalarca söyledim ama bir netice alamadım. Sayın belediye başkanımıza buradan sesleniyorum; ‘Lütfen o direğe asılı olan frekans aletini kaldırsınlar.’ Ben otogardan eve giderken 67 köpek bana eşlik ediyor. Buraya geldiğimizde köpekler çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Ben ilk önce anlam veremedim ama sonra bir baktım ki direkte sinyal verici olduğunu öğrendim, ki bunun da yasal olmadığını biliyorum. Lütfen kaldırsınlar. Köpeklerin ne parka ne de insanlara zararı var. Devamlı benimle birlikteler. Kentpark açıldığından beri ısırma, kovalama benzeri bir olay olmadı. Hayvanseverler olarak böyle bir şeyi istemiyoruz. Belki de Türkiye’de tek burası var” diye konuştu.

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