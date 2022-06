İkinci el oto pazarında bayram hareketliliği başladı Fikret Harlar: “Temiz araç olursa her zaman satılıyor”

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eskişehir İkinci El Oto Pazarı’nda hareketlilik başladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 75. Yıl Mahallesi’nde her pazar günü kurulan ikinci el otomobil pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Bayramda yakınlarını ziyaret etmek, bayram tatilini seyahat ederek geçirmek isteyenler bütçelerine uygun araç arayışına girdi. Araç satmak ve satın almak isteyenler satış alanında yoğunluk oluşturdu. Satış alanlarının büyük bölümünü B ve C segmentindeki otomobiller doldurdu. İkinci el oto pazarındaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.



“Temiz araç olursa her zaman satılıyor”

Aracını satışa çıkarmak için Konya’dan Eskişehir’deki ikinci el oto pazarına gelen Fikret Harlar, “Pazar şu anda iyi, temiz araç olursa her zaman satılıyor. Bayram üstü olunca piyasa gayet hızlı. Yaz sezonu başladı. Tatil ve bayram da araya girince fiyatlarda da kıpırdamalar oldu. Her malın bir fiyatı var. Ekspere gösterilmeden araba alınmaz. Çünkü ortalık üçkağıtçı dolu” diye konuştu.



“Hareketlilikle beraber artış da oluyor”

Bayram öncesi hareketlilikle birlikte fiyatlarda da artış olduğunu aktaran Kerem Bozuyer, “Bayram öncesi hareketli olması güzel ama hareketlilikle beraber artış da oluyor. Araba fiyatları yükseliyor. Araç şu anda ihtiyaç durumunda. Hastane, cenaze veya başka bir şey oluyor, dolmuş ve taksiyle sürekli gidilmiyor. İnşallah fiyatlar bir an önce düşer” ifadelerini kullandı.

