Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin 20212022 yılı mezuniyet töreni için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde Anadolu Üniversite'nin KKTC’deki nitelikli eğitim hizmetlerinin daha da artması ve geliştirilmesi konusu değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın ziyaretinden ve Kıbrıs’taki mezuniyet töreninden duyduğu memnuniyeti dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Anadolu Üniversitesi 40 yıldır KKTC'de. 1982 yılından beri KKTC’ye yükseköğretim hizmetleri sunuyor. Bugün Kıbrıs’ın bir eğitim adası haline gelmesinde, nitelikli insan gücünün yetişmesinde Anadolu Üniversitesi'nin büyük katkıları var. Gelmiş geçmiş, emek vermiş, hizmet sunmuş akademisyenlere ve herkese çok teşekkür ediyorum. Öte yandan mezun olacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’ın elinden fahri doktora unvanı almıştım. Dolayısıyla ben de Anadolu Üniversitesi ailesinin bir üyesiyim, bunu da gururla ifade ediyorum. Rektörümüz Kıbrıs’a ayrı bir önem veriyor, yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yürütüyor. Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.



“KKTC’de on bine yakın öğrencimiz sunduğumuz yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmıştır”

Cumhurbaşkanı Tatar’a ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür eden Rektör Erdal, “Anadolu Üniversitesi, 1982 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açık ve uzaktan öğretim alanındaki nitelikli yükseköğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde on bine yakın öğrencimiz çağdaş eğitim teknolojileri ile sunduğumuz yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmıştır. 1571 yılından beri bir Türk yurdu olan Kıbrıs Adası'nda ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda kurduğu güçlü iş birliğine, eğitim alanı başta olmak üzere 40 yıldır olduğu gibi katkı sunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının hakları için mücadele veren herkese şahsınızda teşekkür ediyorum. Aydınlık bir geleceğe yürüyen Kıbrıs Türk halkına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

