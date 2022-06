KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Anadolu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 202020212022 öğretim yılı mezunlarını, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Lefkoşa'da gerçekleştirilen törenle uğurladı.

Düzenlenen mezuniyet törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal katıldı. Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet törenine ilk kez katıldığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerine mezun öğrencileri kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Tatar törende, 40'ıncı Yılını tamamlayan ve 10 binden fazla mezun veren Anadolu Üniversitesinin KKTC yükseköğretim tarihinde büyük bir iz bıraktığının altını çizdi



“Açıköğretim Sistemi, Anadolu Üniversitesi'nin KKTC’ye sunduğu bir fırsattır”

Sürekli eğitim, sürekli gelişim ve sürekli bilimi takip edip buna göre gelişebilmenin Anadolu Üniversitesi'nin KKTC’ye sunduğu bir fırsat olduğunu dile getiren Tatar, “Pandemi nedeniyle bugün üç yılın mezunları bulunmakta, eminim ki önümüzdeki yıllarda aynı ilgi ve yoğunlukla bu mezuniyet törenleri devam edecek. Açıköğretim Sistemi'nin sunduğu nitelikli eğitim, mezunlarımızın hayatlarına olduğu gibi ülkesine milletine de katkı sağlıyor. Temennimiz Anadolu Üniversitesi'nin KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi elde ettiği başarılarla dünya çapında markalaşmasıdır. Anadolu Üniversitesi'nin 39 ülkede sunduğu eğitim olanakları KKTC için de gurur vericidir” dedi.



“KKTC’de 10 bine yakın öğrencimiz yükseköğretim hizmetinden faydalandı”

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, her yaştan bireye zaman ve mekân sınırı olmadan nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunmak misyonuyla kurulan Açıköğretim Sistemi'nin milyonlarca öğrencisi ve mezunu ile bu yıl 40'ıncı yaşını kutladığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Açıköğretim Sistemimiz 1982 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açık ve uzaktan öğretim alanındaki nitelikli yükseköğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Ne mutlu ki bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 10 bine yakın öğrencimiz çağdaş eğitim teknolojileri ile sunduğumuz yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmıştır” diye konuştu.



“Anadolu Üniversitesi kimliğini daima gururla taşıyacak ve bizleri de gururlandıracaksınız”

1571 yılından beri Türk yurdu olan Kıbrıs Adası’nda, ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda kurduğu güçlü iş birliğine, Anadolu Üniversitesi olarak eğitim alanı başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Rektör Erdal, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Yoğun bir eğitimöğretim sürecinin sonunda mezun olmanın haklı gururunu doyasıya yaşayın. Üniversitemizde çağın gereklerine uygun olarak aldığınız nitelikli eğitimle birlikte her birinizin alanında çok güzel yerlere geleceğine; Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin müreffeh yarınlarını inşa edeceğinize güvenimiz tam. Sizler, bizim umudumuz, en büyük hazinemiz ve geleceğimizsiniz. Şüphesiz ki bir ömür boyu dünyanın en büyük eğitim ailesinin fertleri olarak Anadolu Üniversitesi kimliğini daima gururla taşıyacak ve bizleri de gururlandıracaksınız.”



Dereceye giren öğrenciler belgelerini Cumhurbaşkanı Tatar’dan aldı

20212022 Akademik Yıllarında dereceyle mezun olan Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Vehbi Altan, İşletme Fakültesi öğrencisi Halil Tunç, İktisat Fakültesi öğrencisi Servet Kaya ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Mali Yönetimi öğrencisi Seher Güneş mezuniyet töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşırken öğrencilere mezun belgelerini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim etti.

Programın devamında ise Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinden mezun olan öğrencilere mezun belgeleri, KKTC İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Porf. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç tarafından verildi. Tören mezun öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

