Hava Gösterileri Festivali'ne katılan ziyaretçiler ilk uçuş heyecanını yaşadı



Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRK Hava Kurumu (THK), Türkiye´de ilk kez Eskişehir´in İnönü ilçesindeki tesislerinde organize ettiği Hava Gösterileri Festivali'nin ikinci gününde yamaç paraşütü ve yelkenkanat sporcularının yanı sıra akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi. THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, festivalde 300 kadar izleyicinin ilk kez uçuş heyecanı yaşadığını belirterek, "Şu ana kadar halk uçuşları kapsamında 300´den fazla kişi değişik hava araçlarını test etme imkanı buldu. Microlight, ultralight, yamaç paraşütü ve planör denediler. İkisini ben de denedim. Gerçekten büyük bir haz duydum" dedi.

THK´nin Eskişehir´in İnönü ilçesinde Türkiye´de ilk kez düzenlediği 'Hava Gösterileri Festivali'nin ikinci günü, `C´ tepesi adı verilen 240 metre yüksekliğindeki yamaçtan atlayış yapan yamaç paraşütü, yelken kanatların yanı sıra planör, model uçak ve Türkiye´nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk´ün sahibi olduğu Sivrihisar Havacılık Merkezi´ne bağlı akrobasi pilotlarının gösterileriyle devam etti. Özellikle akrobasi pilotlarının hava gösterileri ilgiyle izlendi. Festivale katılanlar bu anları cep telefonlarına kaydetti.

300 KİŞİ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Festivale katılan 300 kadar ziyaretçi, ultralight, microlight ve planör uçaklarıyla ilk kez havalanarak uçuş heyecanı yaşadı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, festivalin ikinci gününe de katılımın yüksek olmasına çok sevindiklerini söyledi.

Türk gençliğine havacılığı aşılamak için gelecek yıllarda da festivalleri sürdüreceklerini ifade eden Kaya, "Festivalimizin ikinci gününde, gayet güzel bir havada festivalimiz icra edilmeye devam ediyor. Şu ana kadar halk uçuşları kapsamında 300´den fazla kişi değişik hava araçlarını test etme imkanı buldu. Microlight, ultralight, yamaç paraşütü ve planör denediler. İkisini ben de denedim. Gerçekten büyük bir haz duydum. Herkesin denemesini istiyoruz. İnşallah kazasız bir şekilde, güvenle bu meydanda, bu tür sportif havacılığı bu işi sevenlerle daha cıvıl cıvıl bir ortamda yapmak istiyoruz. THK özünde gençleri havacılığa başlatmakla yükümlü bir kurum. Tekrar buradan yaşayarak başlattığımızı görmek bizi çok mutlu ediyor. Seneye de umuyorum daha güzelini, daha büyük bir katılımlarla yapacağız. Seneye İnşallah daha büyüğünü yapacağız" dedi...

THK öğretmen pilotu Canberk Özveren ise çok güzel festival olduğunu belirterek, "Harika bir festivaldeyiz. Tek tek yolcularımızı uçuruyoruz. Şartlar el verdiğince uçurmaya devam edeceğiz. Çok keyifli ve mükemmel bir festival oluyor" diye konuştu. İlk kez hava araçlarına binen bazı ziyaretçiler ise çok heyecanlı olduklarını ifade ederek festival sayesinde hayallerine kavuştuklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-06-26 14:34:44



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