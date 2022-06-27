Önder Karaveli Eskişehirspor’a mı geliyor? Eskişehirspor taraftarında Önder Karaveli heyecanı

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Eskişehirspor kutlamalarına katılan Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, taraftarı heyecanlandırdı.

Eskişehirspor’un 57’inci yaş kutlamalarına katılan ve taraftarlarla fotoğraf çekinen Önder Karaveli, ‘siyahkırmızlı futbol takımının yeni teknik patronu olacak’ iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş futbol takımının önceki sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Kaaveli, başarılı bir grafik çizmiş fakat yerine Fransız teknik direktör Valérien Alexandre Ismal getirilmişti.

Söz konusu bir anlaşmanın kulüp tarafından kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor.

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