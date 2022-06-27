Polis ekipleri firari hırsızları kimlik sorgusu sonucu yakaladı

Eskişehir’de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği iki şahısın çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ortayA çıktı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde icra edilen kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar neticesinde ekiplerin Odunpazarı ilçesinde durumundan şüphelendiği iki kişinin kimlik sorgusunda, şahısların birinin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Hırsızlık' suçundan arandığı, ikinci şahsın ise 7 adet hırsızlık olayından firari olduğunu anlaşıldı.
G.T. ve Ç.B. isimli şahıslar gözaltına alındıktan sonra ekiplerce adli mercilere intikal ettirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.