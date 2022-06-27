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Eskişehirli ikizler, Türk badminton tarihine şimdiden isimlerini yazdılar Türkiye Badminton Milli Takımı, Gürcistan’a kampa gidiyor Milli Takım Antrenörü Nihat Horasan: “Hedefimiz 2022 Türkiye Junior Şampiyonası” “İkizlerimizi 2028 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıyoruz”

İHA

Eskişehirli ikizler, Türk badminton tarihine şimdiden isimlerini yazdılar Türkiye Badminton Milli Takımı, Gürcistan’a kampa gidiyor Milli Takım Antrenörü Nihat Horasan: “Hedefimiz 2022 Türkiye Junior Şampiyonası” “İkizlerimizi 2028 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıyoruz”

Eskişehirli Yağmur ve Rana Yemişen kardeşleri özellikle uluslararası turnuvalara hazırladığından bahseden Türkiye Badminton Milli Takım Antrenörü Nihat Horasan, “Milli takım ile beraber 2 Temmuz’da Gürcistan’daki kampta bulunacağız ve hedefimizse, 2022 Türkiye Junior Şampiyonası” dedi.
Türkiye Badminton Milli Takım Antrenörü ve Eskişehir İl Temsilcisi Nihat Horasan, 2124 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek olan 2022 Türkiye Junior Şampiyonası’na hazırlandıklarını iletti. En son gittikleri 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda, Irmak ve Rana Yemişen’in kendilerinden büyük olan rakipleri karşısında 400 sporcu arasından ilk 8’e girebildiğine dikkat çeken Horasan, ikiz sporcuları adına asıl hedeflerinin seneye tekrar düzenlenecek olan 15 yaş altı kategorisinde birincilik olduğunu vurguladı. Aynı zamanda kendi sorumluluğundaki diğer 15 elit performans sporcusu ile turnuvalara katıldıklarını da aktaran Horasan, “İkizlerimize maddi olarak desteklerinden dolayı Türk Milli Takımı adına DSİ Bentspor Kulübü’ne teşekkürler ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Murat Özmekik, federasyon yönetimini devraldıktan sonra başarılar üst üste gelmeye başladı”
Türkiye Badminton Takımı’nın, 2002 yılına kadar sadece Balkan Şampiyonası’nda üçüncülük elde edebildiğini aktaran Horasan, “Murat Özmekik’e takdirlerimi sunuyorum. Çünkü federasyon yönetimini devraldıktan sonra başarılar üst üste gelmeye başladı. İlk olarak Neslihan Yiğit ile beraber uluslararası alanda olimpiyat sevinci yaşayabildik. Akabinde ise diğer milli sporcularımız sayesinde Avrupa’da çeşitli dereceler elde ettik” şeklinde konuştu.

“İkizlerimizi 2028 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıyoruz”
Kendi yetiştirdiği sporcusu Ayşegül Yemişen ile Türkiye Badminton Milli Takımı’nda, Eskişehir’in adını ilk defa duyurabildiklerini ileten başarılı antrenör Nihat Horasan, “Eskişehir, 2012’den beri badminton branşında başarı göstermeye başladı. Ayşegül Yemişen ile önce Balkan Şampiyonası ardından da Avrupa Ranking şampiyonu oldu. Şimdi ise ikizlerimizi, 2028 Yaz Olimpiyatları’na hazırlıyoruz” diye konuştu.

Irmak Rana Yemişen: “Ablam Ayşegül Yemişen’in izinden gidiyorum”
Ablası Ayşegül Yemişen sayesinde badmintona başladığını anlatan Irmak Rana Yemişen, “13 yaşındayım ve 7 yıldır badminton oynuyorum. Ablam Ayşegül Yemişen’in izinden gidiyorum. Onun başarıları ile büyüdük. İkizim Yağmur Tuana beraber ilk defa çift kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olduk ve milli takıma girmeye hak kazandık. Sonrasında ise geçen katıldığımız 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda ilk 8’e girebildik” değerlendirmesinde bulundu.

Yağmur Tuana Yemişen: “Hedefimiz önce Türkiye’de sonra da Avrupa ve olimpiyatlarda dereceler almak”
Nihat Horasan’ın, badmintona başladıklarından beri başlarında olduğunu dile getiren Yağmur Tuana Yemişen, konuyla alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:
“Çok yakında milli takım ile birlikte Gürcistan’a kampa gideceğiz. Daha öncesinde de Litvanya ve Hırvatistan’da bulunmuştuk. Çok çalışıyoruz ve hedefimiz önce Türkiye’de sonra da Avrupa ve olimpiyatlarda dereceler almak.”

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