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AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine hareket etti 5 kişilik ekip yüksek manevraya sahip botla birlikte yola çıktı

İHA

AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine hareket etti 5 kişilik ekip yüksek manevraya sahip botla birlikte yola çıktı

Meteoroloji tarafından yapılan yoğun yağış uyarısının ardından hazırlıklarını tamamlayıp operasyona çıkmayı bekleyen AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri, AFAD’tan gelen talep üzerine Kastamonu’ya doğru yola çıktı.
AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, Kastamonu’da etkili olan yoğun yağışın ardından operasyon için hazırlıklarını tamamladı. AFAD tarafından gelen talep üzerine AKUT Eskişehir ekibi, afet bölgesine gitmek üzere sabah saatlerinde acil çıkış yaptı. Sel ve taşkın sularında yüksek manevra kabiliyetine sahip botlarını da yanına alan 5 kişilik arama kurtarma ekibi, afetzedelere hızla ulaşmak için yola çıktı. 5 kişilik ekibin öncü olduğunu belirten AKUT Eskişehir ekibi, ihtiyaç halinde afet bölgesine hareket edebilecek 2’nci ekip için hazırlıklara da başladı.

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