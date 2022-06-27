Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay´da bozuldu, indirimler artırıldı



Ali Naki ERDOĞAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla öldüren müteahhit Servet Temiz´e (52) verilen haksız tahrik indirimli 14 yıl 2 aylık hapis cezası, avukatının indirimi az bularak yaptığı itiraz üzerine Yargıtay´da bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Temiz'in, haksız tahrik ve takdir indirimleriyle 12 yıl 6 ay hapsine karar verildi.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz ile iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan arasında, 2020 yılının Ekim ayında para meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odadan aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından yaralanan Servet Temiz ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

14 YIL 2 AY HAPİS

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Servet Temiz, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde öldürme kastı olmadığını ve silahın boğuşmada sırasında istemeden ateş aldığını belirttiği savunmasında, "Evde alkol alırken işle ilgili tartıştık. Sinirliydi küfretmeye başladı, yumruk attı. Masada duran içki şişesini kafama vurdu. Elinden kurtulup, yatak odama kaçtım. Yorgana sardığım silahımı aldım. Zorla içeri girdi. Tekrar boğuşma başladı. Elinde kırılmış içki şişesinin parçası vardı. Silahı elimden almayı başardı. Silahın namlusunu bana geçirmesin, diye tutmaya çalıştım. Silahı boğuşma sırasında elinden aldım. Ayağa kalkmaya çalışırken silah birden patladı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu Servet Temiz´i haksız tahrik indirimli 14 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ, DOSYA YARGITAY´DAN DÖNDÜ

Hapis cezasını Ankara Bölge Mahkemesi onarken, Servet Temiz´in avukatları temyiz etti. Yargıtay 1´inci Ceza Dairesi, gündemine aldığı davaya ilişkin haksız tahrik indirimini az bularak kararı bozdu. Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden yapılan yargılamada, sanık Servet Temiz hakkında, bu kez haksız tahrik ve takdir indirimleriyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2022-06-27 12:54:50



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