Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı

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Eskişehir’de bir tırın devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında sürücü ve babası yaralandı.

Kaza, AnkaraEskişehir karayolu Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 26 yaşındaki Tuğrul U.’nun kullandığı 41 NY 235 plakalı tırın devrilmesiyle trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda sürücü Tuğrul U. ile yolcu olarak bulunan babası Hüseyin U. (64) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca sürücünün 2, babasının 3 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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