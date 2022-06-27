Tepebaşı’nda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ eylem planı hazırlık çalışması

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Tepebaşı Belediyesi’nde düzenlenen ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ toplantısında, belediyenin eşitlik eylem planı analiz çalışması yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salon’unda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışması’ konulu toplantı düzenlendi. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yerel Birimler Koordinatörü Sunay Demircan’ın konuşmacı olduğu toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı. Demircan’ın yerel eşitlik eylem planı bilgilendirilmesi yaptığı toplantıda eşitlik eylem planı analiz çalışması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi’nin toplumsal eşitlik çerçevesi de çizildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. Toplantının sonunda konuşmacı Demircan’a ve derneğin yönetim kurulu üyesi Sevinç Ünal’a çiçek takdim edildi.

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